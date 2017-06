Leksand värvar center från AHL: "Jagade honom även förra säsongen"

Leksands lagbygge närmar sig sitt slut.

Under måndagen presenterades den senaste pusselbiten när klubben offentliggjorde värvningen av den 26-årige centern Alex Friesen.

Friesen noterades under förra säsongen för tre mål och nio assist på 76 matcher för St. Louis Blues farmarlag i AHL, Chicago Wolves. På tio slutspelsmatcher blev det sedan ett mål och tre assist.

Centern ansluter efter att Leksand även tidigare säsonger varit ute efter Friesens signatur på ett kontrakt.

– Alex är en modern tvåvägscenter med hög arbetskapacitet och bra skridskoåkning. Han är en väldigt laglojal kille som även kan spela fysiskt om det behövs, och vi tror hans spelstil kommer passa bra in på våra större rinkar här i Sverige. Vi har jagat Alex även under förra säsongen och kände efter Fredrik Jax och Markus Åkerbloms resa till USA att vi låg bra till i möjligheterna att få Alex till oss, och därför känns det extra kul att vi har fått klart med honom, säger Mikael Karlberg som är sportsligt ansvarig i Leksands IF i ett pressmeddelande.

Friesen draftades av Vancouver Canucks i den sjätte rundan 2010 efter ett par starka säsonger i Niagara Ice Dogs i den kanadensiske juniorligan OHL.

Säsongen 2015–16 fick han sedan debutera i NHL när Vancouver mötte Minnesota. Friesen fick då knappt tolv minuters speltid och noterades för ett skott på mål när Canucks föll med 2–5.

På 297 AHL-matcher har Friesen noterats för 34 mål och 64 assist.

Leksand har nu två målvakter, sju backar och 16 forwards på kontrakt inför den kommande säsongen.