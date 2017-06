Leksandstalangen lånas ut – klar för spel i OHL

För Plus-kunder: Simm: "Han var missnöjd – ett bakslag för LIF"

18-åringen, som ursprunglingen kommer från Hudiksvall, har de senaste säsongerna huserat i Leksands IF efter att ha spenderat ungdomsåren i Orsa och Mora.

Inför kommande säsong var tanken att Hugg skulle tillhöra Leksand, men under torsdagen står det klart att han lånas ut, på egen begäran.

– Rickard har valt att utnyttja en option i sitt kontrakt för att fortsätta sin utveckling. Han känner sig inte redo att spela seniorhockey ännu och den här lösningen den bästa för alla inblandade parter, säger sportchefen Mikael Karlberg till Leksands hemsida.

Hugg fick under förra säsongen tillhöra a-laget som reserv under fem matcher, och blev förra veckan uttagen till den U20-trupp som under sommaren åker till USA för en turnering.

– Rickard vill prova på en ny miljö och en annan typ av hockey, och då vi vill inte stå i vägen för hans önskemål, säger Karlberg till hemsidan.

