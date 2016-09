Mats Hjort skriver kontrakt med Mora IK: "Jag är jättestolt"

Läs också: Lagkapten Bejmo om premiärvinsten: "Karlskoga fick det tufft"

Hjort, som tidigare representerat Mora IK som juniorspelare, gjorde under fjolåret 6 poäng på 17 matcher för Borlänge i Hockeyettan och kvalet till Hockeyallsvenskan. Därefter fick han ett try out-kontrakt med Moras A-lag under försäsongen.

Nu står det klart att Hjort får ett kontrakt som sträcker sig över hela säsongen.

– Det känns framför allt skönt att vara frisk. Att få ett kontrakt känns jättebra, säger Hjort till lagets hemsida.

Han berättar vidare att hans stora personliga mål blir att ta en plats i laget under säsongen.

– Nu är jag ju 13:e forward som det ser ut just nu så först och främst är det att ta en plats i laget. Det är mitt första år i Hockeyallsvenskan så vi får se hur det går, säger Hjort.

