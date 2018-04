Mora tog tredje raka i daladramat – nu måste LIF bli historiskt för att ta SHL-platsen

LIVE: Känslor, analyser och intervjuer efter match 4 i daladramat – Hockeypuls sänder live

Skulle LIF kvittera i matchserien eller skulle Mora, precis som förra året, gå upp i en 3-1-ledning och ha chansen att avgöra på hemmaplan?

Det var frågeställningen inför söndagskvällens drabbning i Tegera Arena.

Till en början såg Leksand piggast ut och hade chans på ett öppningsmål flera gånger. Men en kalldusch skulle komma halvvägs in i första perioden.

Mora etablerade tryck i Leksands zon efter åtta minuter och då skulle bortafansen få jubla. Steven Seigo slängde i väg ett skott från blålinjen som Mathias Bromé styrde in med sin högerskridsko.

Situationen granskades med hjälp av videobedömning, men efter två minuters domaröverläggande stod det klart att målet var giltigt. Till Leksandssupportrarnas stora ilska. Ett gigantisk burop ekade över hela Tegera Arena.

Hemmafansen skulle få sucka ytterligare denna söndagskväll.

I andra periodens upptakt, redan efter 24 sekunder, fick LIF ett dråpligt självmål emot sig. Efter att David Kase och Andrew Rowe kombinerat sig fram till ett toppenläge råkade Patrick Mcnally slå pucken på Jesper Ollas ben innan den gled retsamt under Tex Williamssons ben.

Hemmalaget Leksand öste på för en reducering och hade flera chanser, som Jon Knuts kanonläge, men Christian Engstrand var en vägg i Moramålet.

LIF kastade om i kedjorna under tredje perioden och fick effekt under sista halvan. Ett stort tyck skapades och till slut kunde inte Mora eller Engstrand stå pall. Martin Karlsson styrde in ett misslyckat skott från Jon Knuts – ett mål som gav LIF-fansen hopp.

Det blev dock inget mer hemmajubel. Johan Porsberger drog på sig en utvisning med tre minuter kvar och LIF orkade inte hitta en kvittering efter det.

Mora leder nu matchserien med 3-1. Inget lag har vänt ett sådant underläge sedan direktkvalen infördes innan säsongen 2014/2015.

MATCHFAKTA

Leksands IF–Mora IK 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (08.54) Mathias Bromé

Andra perioden: 0–2 (20.24) Andrew Rowe

Tredje perioden: 1–2 (54.26) Martin Karlsson

Skott: 39–23 (18–6, 11–9, 10–8).

Utvisningar, LIF: 4x2. MIK: 5x2.

Domare: Christoffer Holm & Mikael Nord

Publik: 7650.