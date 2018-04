Morastjärnan om chansen att säkra SHL-spel: "Vi spelar för Mora och fansen"

Se hela intervjun med Matt Bailey i spelaren nedan.

Leksand hade chans att kvittera till 2–2 i matchserien.

Då slog Mora till med tredje raka segern och andra raka på bortaplan.

– Det känns bra såklart. Varje gång du kan vinna på bortaplan är det stort. Att ha ledningen med 3–1 känns mycket bättre än att ha 2–2. Vi är inte glada över vårt spel men vi är glada över den position vi satt oss i, säger Matt Bailey.

Bailey anslöt sent till det Moralag som under förra säsongen tog steget upp i SHL efter att ha tagit just Leksands plats, där Bailey var en stor del i framgången då han noterades för sex poäng på sex matcher.

Och rivaliteten med Leksand har han tagit till sig av.

– Varje gång man möte Leksand är det roliga matcher och det är en stor rivalitet och det är skönt med korta resor. De här matcherna är meningsfulla för att få stanna i SHL men också meningsfulla för samhället. Vi spelar inte bara för oss själva utan för Mora och fansen. Det är mycket på spel och roligt att vara en del av det, säger han.

Och han är tydlig med vad som blir nyckeln i match fem.

– Vi kommer vilja det mer än dem, så de kommer vara desperata då det deras säsong kan vara över. Vi måste vara redo att matcha det och använda hemmaplansfördelen och våra fans till vår fördel, säger Bailey.

