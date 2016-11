Nionde raka hemmasegern för MIK

Inför säsongens bästa publiksiffra, drygt 3 500 åskådare, bjöd hemmalaget verkligen upp till daladans. En riktigt bra genomförd match från Moras sida, där AIK får tacka målvakten Linus Lundin att det inte blev större siffror.

Anmärkningsvärt var dock att Mora hade hela sju numerära överlägen i matchen (AIK inte ett enda) utan att lyckas göra något mål i den spelformen.

Det var väl det enda negativa i denna eftermiddag, annars torde tränaren Jeremey Colliton vara mycket nöjd.

Mora tog direkt tag i taktpinnen, revanschsuget efter förlusten borta mot Tingsryd, där en sex matcher lång segersvit tog slut.

Det tog inte mer än 1.15 så gav Alexander Hilmerson hemmalaget ledningen. Han kom med bra fart på vänsterkanten, efter ett fint pass från Alex Aleardi, och tryckte säkert upp pucken i bortre krysset.

- Det kom en slumppuck i mitten och jag försökte bara få pucken på mål, så att det inte skulle bli en kontring, sa Hilmerson som dagen till ära fyllde 26 år.

En bra födelsedag nä rman kan ge sitt lag ledningen med en puck som satt mycket fint i krysset.

Ingen rolig start förAIK-målvakten Linus Lundin, men han spelade upp sig rejält.

Men i slutet av första perioden tvingades Lundin släppa sin andra puck bakom sig. Dessförinnan hade Mora haft flera bra chanser att ta ledningen.

Men Henrik Erikssons första mål för säsongen kunde inte inte AIK-keepern hindra.

- Det var ett bra jobb av Hjort (Mats) och Robin (Johansson), sedan försökte jag bara trycka in pucken så hårt jag bara kunde, sa Eriksson om sitt 2-0.

Den tvåmålsledning som Mora skaffade sig efter första, höll i sig även efter 40 spelade minuter. Hemmalaget hade fyra raka numerära överlägen i andra och skapade hur mycket som helst, men lyckades inte få in pucken i mitt perioden.

- Vi spelade bättre i andra, det är bara pucken som ska in, konstaterade födelsedagsbarnet Hilmerson.

Mora hade flera lägen i tredje att punktera matchen, men Ludin stoppade allt - nästan.

I stället fick AIK en gratisbiljett in i matchen via en straff. Jens Jakobs, den förre MIK-forwarden som satte två i förra mötet (AIK-seger 5-4), sköt pucken i stolpen, men via Christian Engsrands rygg reducerade gästerna.

Då blev det för en kortstund lite stirrigt i MIK-försvaret.

Men bara två minuter senare (8.29) kunde Mathias Bromé sätta 3-1, ett förlösande mål.

Några minuter senare spikade Pierre Engvall 4-1 efter rena klapp klapp-spelet, där Alex Aleardi och Kevin Goumas stod för förspelet, Engvall fick i stort sett öppet mål.

En helt klart rättvisseger i en mycket underhållande match.

MIK är fortsatt på fjärde plats, men med samma poäng som Karlskoga och Västervik.

Matchfakta

Mora-AIK

4-1 (2-0, 0-0, 2-1)

Första perioden: 1-0 (1.15) Alexander Hilmerson (Alex Aleardi), 2-0 (17.26) Henrik Eriksson (MatsHjort, Robin Johansson).

Tredje perioden: 2-1 (6.17) Jens Jakobs (straff), 3-1 (8.29) Mathias Bromé, 4-1(12.50) Pierre Engvall (Kevin Goumas, Alex Aleardi).Skott: 37-23 (9-8, 13-5, 15-10)

Utvisningar: AIK: 7x2.

Domare: Joakim Bodén.

Publik: 3 510.