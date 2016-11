Ny uddamålsseger för Mora – Emil Bejmo blev stor matchvinnare

Det var två formstarka lag som möttes i Malmö ishall, men det var gästande Mora som drog längsta strået. Matchvinnare blev Emil Bejmo som i andra perioden satte drabbningens enda mål. Men utan Christian Engstrands storspel, som nu var tillbaka i kassen trots att Mattias Pettersson höll nollan mot Västerås, hade inte Bejmos mål räckt till poäng.

Första perioden bjöd på allt annat än skönspel. De chanser som uppstod, kom inte till efter bra spel utan det var misstag från det andra laget som ledde till de fåtal lägen som första 20 bjöd på.

Mora hade det riktigt jobbigt från mitten av perioden, då gästerna drog på sig två snabba utvisningar. Pantern hade dock inte förmågan att utnyttja det och seriens för närvarande bästa lag i boxplay kunde bättra på den redan fina statistiken.

Faktiskt var det Mora som hade bästa chansen när man var en man mindre. Kevin Goumas kom helt ren med Tex Williamsson i hemmakassen, men den väldige målvakten läste Goumas dragning.

Mora slarvade en hel del i egen zon och det var bara Christian Engstrands storspel som hindrade Pantern från att få ett bjudmål. Tränare Jeremy Colliton tog säkert upp "bjudningarna" i paus, men MIK fortsatte att ge bort gratischanser.

Panternförsvaret uppträdde inte heller så stabilt, men Moras ledningsmål tre minuter in i mittperioden var ingen bjudning. Gästerna kom i en spelvändning, där Erlend Lesund spelade ut på vänsterkanten, till Emi Bejmo som kom i bra fart. Han fintade ett pass in i mitten, men sprättade i stället kallt in 1-0 för Mora.

Bejmos mål blev inte bara det enda efter 40 minuters spel, det blev inga fler mål i matchen.Pantern jagade förgäves en kvittering. Chanser saknades inte, men Christian Engstrand vägrade släppa in någon puck.

I och med segern har Mora lika många poäng som som tvåan och trean, Karlskoga och Västervik (35).

På fredag möter Mora Oskarshamn i Smidjegrav Arena.

IK Pantern-Mora IK

0-1 (0-0, 0.1, 0-0)

Andra perioden: 0-1 (3.06) Emil Bejmo (Erlend Lesund).

Skott: 25-30 (6-12, 11-9, 8-9).

Utvisningar, Pantern:, 3x2, Mora: 4x2.

Domare: Johan Nordlöf.

Publik: 732.