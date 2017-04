Olle Liss dementerar Leksandsryktet: "Jag fattar ingenting – skulle bli jätteförvånad"

Hockeypuls har tidigare skrivit om uppgifterna att Leksand vill värva hem Olle Liss, Dalasonen som spelade i klubben under juniortiden och som under den gångna säsongen gjorde succé med Västervik i hockeyallsvenskan. De senaste uppgifterna har till och med gjort gällande att Liss ska presenteras av Leksand under måndagen.

Men enligt poängsprutan själv finns det inget belägg för de uppgifterna, även om han tidigare uttalat sig positiv till en flytt hem till Dalarna.

– Det är fler som har frågat om jag ska presenteras för Leksand i dag, jag fattar ingenting. Jag har inte varit i kontakt med Leksand sen innan säsongen tog slut. Det här är enbart rykten som har blåst upp. Jag är iväg och jobbar och kommer tillbaka hem först på tisdag kanske. Jag skulle bli verkligen bli jätteförvånad om jag presenterades för Leksand, säger Liss skämtsamt till Västerviks-Tidningen.

Liss gjorde den gångna säsongen 34 poäng, varav 23 mål (bäst i laget), på 52 grundseriematcher. I slutspelsserien fortsatte han att leverera för sitt Västervik, och registrerades för fyra poäng (2+2) på fem matcher. Men var han tar sin po'ängproduktion nästa säsong vet alltså inte 24-åringen.

– Min agent sköter allt, men det har varit ganska tyst mellan mig och honom också. Han ska väl ta tag i det där snart. Vi får se vad som händer, säger Liss till VT.

Samtidigt berättar Västerviks sportchef Thomas Lind för VT att han varit i kontakt med Liss agent och framöver även ska kontakta spelaren personligen.

