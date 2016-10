Patrik Eklund är borta från spel på obestämd tid – missar AIK-matchen

Efter förlusten mot Oskarshamn följde Mora IK upp matchen med en 4–2-förlust mot Tingsryd i Smidjegrav Arena. En som debuterade i Mora-tröjan av Matias Lassen, inlånad från Leksand.

– Han var bra i matchen. Det är inte lätt att komma in i ett lag så snabbt som jag ändå tyckte att han gjorde. Han anlände samma dag och spelade 16-17 minuter tätt försvarsspel.

En som dock missade matchen var Patrik Eklund, på grund av den handskada han ådrog sig i matchen mot Oskarshamn.

– Det är bra att vi kunde täcka de minuterna som behövdes med Lassen, nu när både Nathan Deck och Patrik Eklund är borta.

Matias Lassen om välkomnandet till Mora: "Det första grabbarna gjorde var att ta bort mina Leksandsprylar"

Hur längde Eklund förväntas bli borta är inget Colliton kan svara på i nuläget, men säkert är att hans missar den kommande matchen mot AIK på Hovet i Stockholm.

– Han är borta på obestämd tid. Vi tar det från dag till dag som det är just nu.

Nathan Decks skadeläge är fortfarande oförändrat efter den hjärnskakning han råkade ut för mot Almtuna IS tidigare under säsongen.

– Läget är fortfarande detsamma som tidigare med Nathan. Vi hoppas han kommer tillbaka.

Mora tillbaka på vinnarspåret igen – seger med 4–2 mot Tingsryd

Under tio dagars tid har Mora även en vitrysk try out-spelare med under sina träningspass. Andrei Kravchenko som han heter har under dagarna börjat tränat med laget.

– Han har börjat tränat med oss. Vi satte tio dagar för att det tar en tid för en spelare att komma in i en grupp, så vi får vänta och se hur han ser ut efter tio dagar, helt enkelt.

– Vi ville göra något nu när vi har backar borta och det här är en sådan situation vi inte kan förlora på. Antingen är han bra och vi kan nyttja honom eller så räcker han inte till och får lämna.