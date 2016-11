Slarvigt Mora hemmaslog Västervik – målvakten stor matchvinnare

Hemmalaget Mora fick en drömstart och tidigt mål av Jacob Nilsson som bara efter drygt en minut placerade 1–0 bakom Jonas Fransson, i Västervik-målet.

Det var fullständig dominans av dalalaget de första fem minuterna – sedan kom Västervik in i matchen och fick flera vassa chanser, bland annat efter enorma misstag i Mora.

Inför andra perioden var det ändå Mora som hade 1–0 – tack vare ett strålande målvaktsspel av nye Christian Engstrand.

– Han hjälper oss verkligen. Han är oerhört viktig för oss, säger Moraforwarden Alex Aleardi till C More.

Västervikforwarden Olle Liss var missnöjd över lagets inledning.

– Vi började halvknackigt men kom senare in lite mer. Om vi fortsätter och jobbar därifrån så tror jag vi har nästa mål, säger Liss till C More.

Det såg ut att bli så efter fin start på andra perioden av Västervik – men då drog Fredric Andersson i bortalaget på sig en utvisning och då svarade Alex Aleardi för sitt sjunde mål den här säsongen, i power play.

Före det hade Christian Engstrand svarat för flera avgörande räddningar – och Mora fortsatte slarva i egen zon och ställa till med oreda.

– Vi var inte jättebra i andra perioden. Vår målvakt gjorde några viktiga räddningar, samtidigt som vi borde utnyttja våra chanser bättre, säger Aleardi.

I tredje perioden slog Mora av på tempot och bjöd in Västervik i matchen.

Halvvägs in reducerade gästernas Victor Lindman till 2–1 efter ett ruggigt slagskott från blå i power play.

Med fem minuter kvar av matchen kunde Kevin Goumas ha avgjort på straff – men misslyckades och sköt rakt i magen på Jonas Fransson.

Det kom istället med sju sekunder kvar när Mathias Bromé sköt 3–1 i tom bur.

Matchfakta

Mora IK–Västerviks IK 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Första perioden: 1-0 (1.18) Jacob Nilsson.

Andra perioden: 2-0 (24.50) Alex Aleardi (Jacob Nilsson, Kevin Gagné), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2-1 (50.52) Victor Lindman (Oscar Drugge), spel fem mot fyra, 3-1 (59.53) Mathias Bromé (Pierre Engvall), i tom bur.

Skott: 25-38 (8-12, 10-11, 7-15)

Utvisningar, MIK: 3x2. VIK: 3x2.

Domare: Anders Sandahl.

Publik: 2715.