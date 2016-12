Timrå IK bröt förlusttrenden – Mora IK poänglöst i toppmötet

Timrå IK tog under fredagskvällen emot tabelltvåan Mora IK i NHK Arena.

Hemmalaget som halkat ner på plats fyra i tabellen hade inför start förlorat fyra raka matcher och senast mot Almtuna som segrade med 3–1 efter mål i öppen kasse.

Mora däremot har klättrat upp som tabelltvåa men föll med 3–4 i senaste omgången efter att serieledaren BIK Karlskoga avgjort på straffar.

I hemmalaget saknades JVM-spelarna Jonanathan Dahlén, Elias Pettersson och Jens Lööke som tränare Roger Forsberg ersatte med en juniorfemma.

I Mora var det ex-tikaren Marcus Sirén som gjorde återkomst efter ett utlån till Östersund i division 1.

Men Timrå kunde tidigt ta kommandot över matchen och hade stod inledningsvis för mer aktivitet än gästerna.

Mora drog på sig matchens första utvisning med för många spelare på planen. Det tog hemmalaget vara på och ledningsmålet kom via Johan Johnssons Timråklubba.

Efter nio minuters spel kunde John Westin hitta fram till Johan Persson som drev framåt via högerkanten och slängde in en till synes omöjlig chanspuck som studsade in i Moramålet via Kevin Gagné.

Hemmalaget fortsatte i samma anda och kunde gå till pausvila med en rättvis 1–0-ledning.

Men intensitetet föll en aning i den andra perioden. Och gästande Mora lyckades inte heller i den andra perioden få hål på Adam Ohre i Timråkassen. En låst perioden som slutade mållös, trots ett hett friläge för hemmalagets del.

Men Moras kvittering dröjde inte länge in i den tredje perioden.

Pierre Engvall kunde från egen zon driva framåt och nådde Kevin Gagné som klev in på mål och lade in en fin back hand rakt upp i nätet bakom Adam Ohre.

Mora kunde för en stund ta över matchbilden. Men hemmalaget kunde återta sin ledning.

Sebastian Lauritzen kunde från egen zon avancera framåt och hitta Jesper Boqvist som direkt från högerkanten kunde smälla dit pucken i Moranätet.

Bara sekunder senare var det dags igen.

Via en snabb kontring klev Jeremy Boyce-Rotevall framåt och assisterade John Westin som kom fri och sprätte upp pucken i krysset bakom Christian Engstrand.

Men med bara en sekund kvar av sista perioden kunde Mathias Bromé göra 3-2 för sitt Mora. Men det räckte in och Timrå bröt sin trend efter fyra raka förluster.

MATCHFAKTA

Timrå IK–Mora IK 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (09.12) Johan Johnsson (Emil Berglund).

Tredje perioden: 1–1 (41.49) Kevin Gagné (Pierre Engvall), 2–1 (56.11) Jesper Boqvist (Sebastian Lauritzen), 3–1 (57.09) John Westin (Jeremy Boyce-Rotevall, Andreas Stene).

Skott: 28–22 (14–6, 6–9, 8–7).

Utv. Timrå: 6x2. Mora: 8x2.

Domare: Christoffer Karlsson.

Publik: 2 587.

MER OM MATCHEN

► Plus: Liverapport – Så var matchen minut för minut

MER OM TIMRÅ IK OCH MORA IK

►Plus: Tre Kronors lagkapten hyllar talangerna i Timrå IK: "Riktigt imponerad"

►Hockeypuls Allsvenskan #10: JVM-special, Skröders återkomst och Almtunas förändring: "Är skeptisk"

►Plus: Efterpoängsuccén i Östersund – Sirén återvänder till Mora