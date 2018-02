Tingsryd stod emot bra – tills Leksand krossade i tredje

Tingsryd, numera under ledning av förre Leksandstränaren Markus Åkerblom, var laget som inledde starkast. Man vann skotten med 14-7 i första perioden och skapade trafik framför hemmalaget mål. Däremot var det Leksand som tog ledningen efter knappa tio minuters spel. Det efter att Tingsryds Jacob Dahlström utvisats två minuter för hakning. Annars var det måttligt med chanser under andra halvan av första perioden.

Direkt i inledningen av den andra perioden drog bortalaget på sig sin andra utvisning för kvällen. Masarna fick chansen i numerärt överläge men utnyttjade det inte lika fint som det första. Då Leksands kanadensare Matt Carey åkte ut två minuter för fasthållning öppnades en dörr in i matchen för Tingsryd. Medans kanadensaren satt i utvisningsbåset utjämnade gästerna genom Erik Borg. Leksand spelade stundtals riktigt fin ishockey från egen zon till offensivt läge. Däremot saknades det där sista för att få pucken i nät. En av gångerna det verkligen fungerade var däremot då Alex Friesen från bakom Tingsryds mål lade en passning in till Anton Karlsson som pangade in sitt sjunde mål för säsongen.

Den tredje perioden inleddes ljummet men med knappt halva perioden spelad utvisades Oskar Lang för hakning. I efterföljande numerära överläge för gästerna utjämnade Hannes Johansson. Tingsryd var vid denna punkt med i matchen och stod som bottengäng upp ypperligt mot Leksand. Däremot dröjde det inte länge innan Leksand återigen satt sig i förarsätet. Knappt två minuter senare var Alex Friesen framme på nytt och gjorde sitt fjortonde mål för säsongen. Sedan var det Leksand för hela slanten. Tysken Marcel Müller drev upp pucken fint och avslutade, returen hamnade rakt ut och en fallande Mattias Ritola ramlade in pucken i mål. Målet granskades efter några minuters granskande och total tystnad i Tegera Arena. Här punkterades matchen för Tingsryds del. Gästerna brydde sig inte om att plocka ut målvakten men Leksand kunde ändå sätta spiken i kistan med två minuter kvar. Martin Grönberg forslade in slutresultatet via en bortaspelare. På tisdag väntar AIK för Leksand.

Leksands IF-Tingsryds AIF 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)

Första perioden: 1-0 (9:53) Marcel Müller (Mattias Ritola, Daniel Pietta) Spel 5 mot 4.

Andra Perioden: 1-1 (25:38) Erik Borg (Daniel Norbe Jacob Dahlström). 2-1 (31:26) Anton Karlsson (Alex Friesen, Matt Carey).

Tredje Perioden: 2-2 (49:51) Hannes Johansson (Mathieu Tousignant) Spel 5 mot 4. 3-2 (51:41) Alex Friesen (Olle Alsing). 4-2 (53:34) Mattias Ritola). 5-2 (57:59) Martin Grönberg (Daniel Bertov, Calle Själin)

Skott: 29-39 (7-14, 12-11, 10-14)

Utvisningar: LIF: 3x2, TAIF: 3x2

Publik: 6 155

Oskar Danielson Frost