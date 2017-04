Vändningen efter avancemanget – forwarden stannar i Mora: "Det stämmer"

TV: Hockeypuls pratar med Jacob Nilsson om hans framtid, minuterna efter att Mora IK tagit steget upp i SHL.

Istället för att spela i SHL med Karlskrona nästa säsong, kommer Jacob Nilsson göra entré i den svenska högstaserien tillsammans med Mora IK i höst.

– Det stämmer. Jag har en färdig SHL-deal med Mora, och den ska jag köra vidare på, säger 23-åringen till MrMadhawk, som berättade om nyheten på måndagen.

Jacob Nilsson kom till Mora från Tingsryd inför säsongen 2015-16 och hade alltså bestämt sig för att lämna Mora för Karlskrona inför nästa säsong, enligt MrMadhawk.

Men nu när Mora IK säkrat en SHL-plats, har den 23-årige forwarden ändrat sig och beslutat sig för att stanna.

– Det ska bli enormt roligt att få se vad detta lag kan göra i SHL. Vi har verkligen tuggat på som en lagmaskin och rest oss efter förluster och aldrig haft någon riktig formsvacka under säsongen. Mot Leksand tycker jag också vi var det bästa laget och det är ingenting vi kommer be om ursäkt för. Det var Leksand som fick anpassa sig efter oss, säger Jacob Nilsson, som under årets säsong gjorde 42 poäng (20+22) på 46 matcher.

Texten kan komma att uppdateras.