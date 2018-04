Filip Forsberg backas av sjärnskådisar och artister efter bortdömda målet: "Förstår inte vad som händer"

Läs också: (+) Leksands kanadensare om det uppmärksammade bråket: "Jag var irriterad och känslorna svallar"

Nashville tryckte på för kvittering i slutsekunderna och till slut, efter tumult framför mål, stod Östervålasonen Filip Forsberg som målskytt.

Men efter granskning så dömdes målet bort. Domarna tyckte att Viktor Arvidsson stört målvakten med klubban. Det var inte ett helt obetydligt mål heller – det hade definitivt sänkt Floridas slutspelsdröm.

– Det är mål. Det måste vara mål. Jag förstår inte vad som händer. Det är så inkonsekvent att vi inte vet när det är mål eller inte. Men det här var definitivt mål. Pucken var aldrig täckt. Målvakten har ingen aning om var den är och det slutar med att den går in via min klubba. De tycker av någon anledning inte det. Jag håller inte med – till hundra procent, säger en rasande Filip Forsberg till The Tennessean.

En stor snackis har blivit att flera stjärnor gått i försvar för Filip Forsberg. Flera inte så hockeyrelaterade stjärnor.

Kiefer Sutherland skriver så här på Twitter:

Carrie Underwood, tillsammans med Mike Fisher i Nashville, skriver så här:

Läs också: (+) Leksands VD fördömer hoten mot Mora-spelarna: ”Ska hålla rent Leksand från det”