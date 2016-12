Filip Forsbergs rappa skott mellan benen på målvakten – se målet här: "Så vi vill spela"

Victor Rask kanske stod för den galnaste Leksandsvändningen i nattens NHL-hockey, men även Filip Forsbergs Nashville Predators kom tillbaka från ett stort underläge i sin match mot St Louis Blues.

För med underläge 2–0 efter den första perioden och när St Louis dessutom utökade till 3–0 tidigt i den andra såg det mörkt ut för laget från musikstaden. Men Nashville kom tillbaka. Inte minst tack vare Filip Forsberg, som stod för en fräck tunnel på motståndarmålvakten Jake Allen. Han blev assisterad av landsmännen Viktor Arvidsson och Mattias Ekholm.

"That was the Predators," forward Filip Forsberg said. "I mean, that's how we want to play. That's how we've been playing for the last few years since I got here. I've seen this team do so many good things like that, and obviously that's something that we'll build on for sure."

Nasville kunde till slut vinna matchen med 6–3.

– Det är så vi vill spela hockey i Nashville. Det är så vi spelat de senaste åren, sedan jag kom hit. Jag har sett laget göra det här flera gånger och det är definitivt något vi kommer att bygga vidare på, säger Forsberg till NHL.com efter segern.

Forsberg har annars haft det trögt med målproduktionen den här säsongen, och endast gjort tre baljor på 28 matcher. Däremot har det blivit 14 assist, för total 17 poäng. Se målet mot St Louis i spelaren nedan.