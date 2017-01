Victor Rask hade lekstuga mot Columbus – stod för tre poäng i segermatchen

Se målgivande passningarna från Rask och Ryan i spelaren nedan.

Victor Rask inledde årets säsong fenomenalt. Men på sistone har det gått trögare för Leksandssonen.

Tills i natt.

Då var han på bästa lekhumör när hans Carolina Hurricanes mötte stekheta Columbus Blue Jackets. Han stod för ett mål och två assist i 5–3-segern. Det innebär att han nu är uppe på 31 poäng, varav 12 mål, på 41 matcher den här säsongen.

– Jag har inte spelat särskilt bra på slutet så det var riktigt skönt att få ihop lite poäng. Samtidigt vet jag att jag måste vara ännu bättre och förhoppningsvis kan jag bygga vidare på det här, säger Rask till Sportbladet.

Rasks första assist kom i början av andra perioden, när han och förre Örebro Hockeys poängkung Derek Ryan låg bakom Jeff Skinners kvittering till 1–1.

Därefter var det Carolina som tog tag i taktpinnen och utökade ledningen, genom just Ryan. Återigen var samma trio involverad, då det denna gång var Skinner och Rask som stod för de målgivande passningarna.

Det betyder att Ryan nu gjort 15 poäng på sina 21 senaste matcher.

– Han är smart och bra med pucken. Det är svårt att hitta tid och utrymme för att försvararna är på dig så snabbt, men han hittar alltid bra ytor och när han kommer till de ytorna gör han bra grejer. Det har varit roligt att spela med honom, säger assisterande lagkaptenen Jeff Skinner till NHL.com om Ryan.

"He's smart and he's got a lot of poise with the puck," Skinner said. "It's difficult to find time and space because defensemen close on you so quick. He's able to get in good spots, and once he gets in those spots, he's able to make high-end plays. It's been fun playing with him."

Se Ryans mål och Rasks andra assist i spelaren nedan.

Blue Jackets kom tillbaka och lagen följdes åt till den sista perioden. Jordan Staal kunde då göra 4–3 efter en passning från förre Brynässpelaren Elias Lindholm.

I tom bur, med 21 sekunder kvar, punkterade sedan Rask matchen och fastställde slutresultatet 5–3.

Knappast en rolig säsongsdebut för Härnösandsbördige Anton Forsberg i Columbuskassen.

Se Victor Rasks mål i spelaren nedan.