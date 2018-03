Erik Sandberg: "Nu kommer världsartister virvla fram på isen – nu kommer misstag att märkas"

Slutspel föder hjältar. Ibland hjältar som är födda att vara det. Andra gånger hjältar som knappt drömt om att bli det.

Slutspel. Ta ordet i er mun. Låt det virvla runt i gommen och ni känner smaken. Känner ni? Smaken av hundratals, tusentals timmar av träning och matcher. Känner ni hur smaken av längtan fyller bröstkorg och hur Hockeypulsen stiger? Jag gör det.

Nu är seriespelet över, nu väntar cupspelet. Hockey är som gjort för cupspel. Kampen, intelligensen och den plötsliga döden ligger som ett förväntansfullt moln över lagen som får vara med. Den tiden är här nu. Som vi längtat.

Mittmedia och Hockeypuls har det stora nöjet att i samband med att årets slutspel börjar meddela att vi kommer att visa kvarts- och semifinalerna hos oss. Det känns oerhört roligt att vi kan ta den här säsongen i mål.

Inför slutspelet kommer jag att presentera en slutspelsprofil i varje lag. Jag kommer att motivera varför jag tror att just den spelare kan komma att avgöra till respektive lags fördel.

Slutspel föder hjältar. Ibland hjältar som är födda att vara det. Andra gånger hjältar som knappt drömt om att bli det. Vi som följer sporten gör det för att vi gillar det förutsägbara och älskar dess motsats. Slutspelet är vår och spelarnas höjdpunkt. Det är vår högtid, vårt kalas, vår midsommarafton, julafton och födelsedag på en och samma gång. Det är det absolut bästa tiden på året.

Alla träningar, alla tomma lönekuvert.

Det finns få idrottare jag unnar den här tiden som jag gör det med SDHLs alla spelare och ledare. Alla bussmil, alla oändliga och återkommande samtal om väsentligheter och oväsentligheter, alla tråkningar, alla skratt, alla mörka blickar efter förlust, alla tidiga morgnar på väg till jobbet efter att ha kommit hem sent på natten, alla träningar, alla tomma lönekuvert. Allt dom försakat på vägen, allt dom avstått ifrån att för att få spela ishockey. All kärlek till en sport som dom respekterar mer än andra. Jo. Så är det. All kärlek till en sport som dom respekterar mer än andra. Allt. Allt och lite till.

Nu börjar det. Nu kommer världsartister att virvla fram på isen, nu kommer grovjobbarna att fira triumfer, nu kommer domarinsatser att synas, nu kommer misstag att märkas. Nu kommer svenska mästarna i damishockey att koras. Och vet ni vad? Ni kan följa det mesta hos Mittmedia och Hockeypuls.

Jag är lycklig och hel som människa. Släpp pucken!

Erik Sandberg