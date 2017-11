Leksand föll på hemmaplan – Linköping tog nionde raka segern

LIF damerna gick tungt under helgens två möten mot Luleå – där dalalaget aldrig lyckade komma närmare än en övertidsförlust med tillhörande tröstpoäng. Under onsdagskvällen ställdes man inför ännu ett prestigefyllt möte då vinstmaskinen Linköping tagit sig genom landets snöoväder.

Ett LHC som inte förlorat sedan sist man besökte Tegera Arena. Toppat och stärkt av åtta raka segrar.

Första perioden såg till en början ut att bli en ganska jämn batalj. Först vid 10.28 öppnade Madelen Haug-Hansen målkranen åt gästerna och därefter rann det på.

1–0 efter tio minuter, 2–0 efter sexton.

Spelet med puck ägdes i mångt och mycket av de vita gästerna.

Även i period två fortsatte målen att rinna in bakom Leksands Julia Åberg. Efter blott 54 sekunder satte Anna Rydberg en kasse, fint assisterade av förstemålskytten Haug–Hansen. När Nadia Mattivi punkterade Leksandsmålvakten för fjärde gången valde hemmalaget att istället byta in Denise Reuterström mellan stolparna. Något som verkade skicka in rätt energi i dalalaget som kort därefter lyckades reducera till 1–4.

Ett resultat som stod sig perioden ut.

Hemmalaget fortsatte sedan att rida på energin från Ida Press reduceringsmål – från i slutet av andra. Och det blev nästan som nytt liv i matchen när tjejen, med SDHL:s kanske fränaste namn, Liga Miljone reducerade igen efter bara 90 sekunder.

I och med 2–4-målet hade plötsligt leksingarna känslan av "häng" på topplaget LHC, efter att matchen så länge känts avspelad.

Med fyra minuter kvar forcerande Leksand febrilt och försökte med all sin kraft att pressa sig närmare. Även Linköping gick för att stänga matchen med ett femtemål där inbytta Denise Reuterström fick stå för ett par riktigt bra räddningar.

När det väl gällde så stod LHC pall hemmalagets påtryckningar och kunde ganska komfortabelt rida ut de sista 60 sekunderna. Linköping inkasserade den nionde vinsten i rad samtidigt som Leksand åkte på sin tredje förlust.

MATCHFAKTA

Leksands IF–Linköping HC

2–4 (0–2, 1–2, 1–0)

Första perioden: 0–1 (10.28) Madelen Haug-Hansen (Denise Altmann, Ingrid Morset), 0–2 (16.35) Lara Stalder (Pernilla Winberg)

Andra perioden: 0–3 (20.54) Anna Rydberg (Madelen Haug-Hansen), 0–4 (27-02) Nadia Mattivi (Ingrid Morset), 1–4 (27.52) Ida Press (Elin Lundberg, Wilman Johansson)

Tredje perioden: 2–4 (41.35) Liga Miljone (Kajsa Armborg)

Skott: 38–27 (9–7, 14–10, 15–10)

Utvisningar: LIF: 5x2, LHC: 4x2

Domare: Henrik Nyberg