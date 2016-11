Leksandsdamerna åkte på ny tung derbyförlust i SDHL

Två SDHL-matcher ställdes under onsdagen in på grund av de dåliga väderförhållandena. Men trots det kraftiga snöfallet som föll även över Dalarna så lyckades Brynäs IF ta sig till Tegera Arena för onsdagens bortamöte mot Leksandsdamerna.

BIF lyckades redan tidigt i den första perioden att få till ett powerplayöverläge och därefter bibehöll man också pressen. Den efterföljande periodhalvan fortsatte att präglas av ett Leksand som drog på sig ytterligare en utvisning och bitvis såg ut att slå ur underläge. Hemmalaget kom dock successivt tillbaka mot slutet av perioden som slutade 0-0 i paus.

Matchen upptogs i omvänd ordning med ett Leksand som tidigt fick anföra i powerplay mot BIF:s målvakt Grahn som klarde detta galant. Brynäs repade sig dock snabbt från spelarunderläget och vid 8:03 lyckades Betty Jouanny, via en styrning, slå in matchens första mål till 1-0 Brynäs.

– Dom två första perioderna är vi inte bra för fem öre. Vi gör inte det vi ska, vi är inte med, det är slappt och vi slarvar och.... ja... fan, sa en tydligt missnöjd Denise Reuterström som vaktade Leksandsstolparna denna match.

Inför den tredje perioden jagade således Leksand reducering och flera gånger var man nära. I matchens slutforcering skapade hemmalaget ett antal chanser men ingen utav dessa gav utdelning.

17:29 drog Brynäs på sig en utvisning vilket gav Leksand lite extra luft under vingarna. BIF lyckades dock härda ut matchens sista skälvande minuter och tog med sig en skalp från Dalarna.

– Gör vi det vi ska så är vi så otroligt mycket bättre än Brynäs. Men gör man inte det man ska då vinner man heller inga matcher, avslutade Leksandskeepern Reuterström.

SDHLLeksand - Brynäs 0–1 ( 0–0, 0–1, 0–0)

Andra perioden: 0-1 (19. Betty Jouanny)

Skott: 34-24(7-10, 16-9, 11-5)

Utvisningar: LIF: 3x2, BIF: 2x2

Domare: Daniel Eriksson