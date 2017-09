Skador har förstört försäsongen – i premiären är Hanna Lindqvist tillbaka: "Pirrig och förväntansfull"

Missa inte: Hockeypuls byter skepnad – startar ligasatsning på SHL, SDHL och allsvenskan

I helgen premiärspelar Leksand i SDHL mot SDE under lördagen och AIK under söndagen och äntligen drar säsongen igång för dalalaget. Men en som kanske längtat lite extra är Hanna Lindqvist, som på grund av skada missat samtliga av lagets träningsmatcher inför säsongen.

– Jag har verkligen längtat efter det här. Det ska bli sjukt kul att spela, säger Lindqvist till klubbens webbplats.

Det var en bristning i baksida lår under lagets tredje träningspass på is som hållit Lindqvist borta från spel. Men sedan drygt en vecka tillbaka har hon kunnat vara tillbaka på is med sina lagkamrater, och nu väntar alltså premiär i SDHL.

– Jag kan absolut bli nervös, men det är liksom som en blandning mellan att vara pirrig och förväntansfull. Det känns bra i alla fall, säger 25-åringen till sajten.

