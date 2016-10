Brynäs på andra sidan – då tog Leksand säsongens första seger

Leksand som startade raskt var faktiskt närmast att ta ledningen efter ett fint läge av Johan Porsberger i första bytet.

Den första perioden var riktigt tempofylld och som sig bör i ett derby delades det ut proppar lite här och där. Chanser och känslor saknades inte heller. En riktigt rolig inledning helt enkelt. Brynäs var det lag som nog ändå var närmast att ta ledningen, chanserna var inte fler än Leksands men det fanns något ytterligare i avsluten.

Däremot var detta den absolut bästa inledningen i år för ett Leksand som successivt blivit vassare för varje match.

I andra perioden tog det knappa åtta minuter och hemmalaget var i ledning. Ett skott av Pathrik Westerholm som Atte Engren inte mäktade med att rädda.

Matchen var liksom i första perioden fartfylld och rolig att beskåda. Däremot tog Brynäs över ganska märkbart i spelet.

Ett samtalsämne från den andra perioden var smällen som Tommi Paakkolanvaara åkte på. Han utgick på haltande ben, stöttad av en medspelare. Efter målet och smällen på den Finske Leksandsspelaren gick dalalaget ner sig lite. Det man gjorde bra i första perioden var som bortblåst och man hamnade efter. Leksingarna ska vara nöjda att de stannade vid en ett noll-ledning när perioden var slut.

Det tog inte långa stunden in i sista perioden innan Leksand kunde utjämna. Efter två minuters spel sköt Daniel Bertov in pucken med ett handledsskott, fint assisterad av Ben Youds. Detta blev Leksand period. Ledning togs när Ben Youds sköt in en puck till den tillresta publikens stora förtjusning.

Brynäs åt sig ikapp och var nära att utjämna flera gånger om, men det ville sig inte riktigt. Leksand punkterade matchen just när Brynäs skulle ta ut målvakten. I samma stund som Felix Sandström åkte mot båset bröt Leksand pucken på egen blå linje.

Sondre Olden kunde åka mot mål och avsluta i öppet mål. Matchen var avgjord och masarna tog sin första seger. En perfekt motståndare att ta första segern mot kan man tycka.

Brynäs IF-Leksands IF 1–3 (0–0, 1–0, 0–3)

Andraperioden: 1-0 (7:33) Pahrik Westerholm (Simon Bertilsson, Tomas Zaborsky)

Tredjeperioden: 1–1 (42.02) Daniel Bertov (Benjamin Youds, Tobias Forsberg), 1–2 (14.26) Benjamin Youds (Eric Castonguay), 1–3 (18.52) Sondre Olden, mål i öppen kasse.

Skott: 26-31 (10-11, 8-9, 8-11)

Utvisningar: BIF 2x2 LIF 2x2.

Domare: Mikael Sjöqvist, Pehr Claesson

Publik:7909