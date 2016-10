Henrik Haukelands smärta efter mardrömsraden: "Det är riktigt frustrerande måste jag säga"

Henrik Haukeland lutar sig mot väggen och suckar.

– Vi gör återigen en bra match. Det är det sista lilla som saknas. Det känns som om det är någonting...

Han letar efter orden.

– I våras studsade allt vår väg, nu är det precis tvärt om. Det dansar på linjen. Vi har jättelägen, men missar öppna mål. Sedan får de två riktiga turmål. Det känns tufft det här alltså.

1–2 hemma mot Färjestad svider.

All den medstunds Leksands IF hade mot Modo i playoffspelet är historia.

Mot Färjestad hemma i Tegera Arena blev laget återigen utan poäng trots att Haukelands lag vann skotten och var det bätter laget över tre perioder.

– Med lite utdelning hade vi åtminstone haft tre poäng i det här två matcherna. Nu har vi noll. Det är vad som räknas. Färjestad hittar en väg att vinna. Vi hittar en väg att förlora. Det är tungt just nu, säger han.

Hur ser du på läget?

– Vi har läppt in fyra–fem mål varje match tidigare och då blir det tufft att vinna. Det kan vi inte göra. Men, håller vi det runt ett till två mål som i dag är vi med. Försvaret har varit mycket bättre på slutet. Sedan har målvaktsspelet varit under all kritik tidigare. Men, jag tycker vi har steppat upp på slutet också.

Haukeland tvingades trots allt släppa två mål bakom sig inom loppet av ett par minuter.

Först var det en styrning som hittade rätt bakom mitt i den andra perioden och sedan kom nästa smäll.

– Han skjuter och jag tror returen ska gå tillbaka i samma hörn. Men på något sätt får han pucken på sig så slinker den ut på andra sidan. En jättesvår situation för mig.

Han suckar igen.

– Det speglar väl lite hur det är för oss just nu. Färjestad gör såna mål och vi gör inga. Jag vet inte vad jag ska säga? Det enda jag ville var att gå in i omklädningsrummet, spela lite bra musik och dela ut den här hatten vi har. Att få vinna som ett lag. Det är länge sedan vi fått göra det och det är riktigt frustrerande måste jag säga.

Nu väntar tio dagars uppehåll innan Leksands IF tar sig an Brynäs IF hemma i Tegera Arena på

– Jag tycker vi har spelat bra. Vi hade nog kunnat spela några matcher till NU. Men, nu får vi samla kraft, titta på vad vi gjort bra och rätta till saker vi inte gjort så bra. Nu är det Brynäs här näst och då ska vi fan vinna alltså.