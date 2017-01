Leksand föll efter straffdrama i Örebro

TV: Bäckström och Simm: "Kvalhockey av LIF – höll i glödande spett"

Leksand var det bättre laget under hela perioden och hade en ihållande press mot Örebros mål under inledande halvan av perioden. Det sköts friskt från Leksands håll, men många skott gick utanför. Martin Karlsson var en av de spelare som sköt mest, men pucken ville inte in. Sondre Olden hade också ett fint läge men inget mål där heller. Med knappt halva perioden spelad så kom målet för Leksand. Johan Olofsson tryckte in pucken från nära håll, en puck som letade sig in bakom Julius Hudacek smekandes längs stolpen.

Lite väl enkelt kan man tycka. Lätt eller inte, masarna var hur som helst i ledning precis som i de tidigare mötena med Örebro denna säsong. Jon Knuts var den som egentligen låg bakom målet efter en stark puckvinst bakom Örebros mål. Knappt tre minuter efter Leksands ledningsmål hamnade målskytten Johan Olofsson i lite kubbning med Örebros Petr Zamorsky. Spelarna pucklade på varandra med några slag, dock med handskar på, vilket resulterade i två minuters utvisning vardera.

Andra perioden var nog en av de mest fartfyllda ishockeyperioder som spelats i SHL. Hela fem stycken mål, tveksamma domslut, lång videogranskning och fysiskt spel. Det tog inte mer än tjugofyra sekunder av period två innan Örebro kvitterade till 1-1 genom Petr Zamorsky. Sedan följde en sejour där Leksand kämpade föratt ta sig in i matchen igen, som ett tag dominerades av Örebro som fick en nytändning när kvitteringen kom.

Med drygt sju minuter spelat av andra perioden slog Ungraren Janos Hari in ledningsmålet för dalalaget. Markus Lauridsen varbra i matchen men kom att försätta Leksand i en trasslig situation i mitten av andra perioden. Atte Engren slog pucken till Lauridsen bakom mål. Lauridsen då? Hans passning satt rakt på bladet på Örebros Johan Viklander som kunde avsluta i öppet mål. Leksand tog sig i kragen omgående och redan trettio sekunder senare gav lagkapten Jesper Ollas Leksand återigen ledningen till de tillresta supportrarnas stora glädje. Ytterligare fyrtio sekunder passerade innan Örebro kunde näta ånyo. Ett tveksamt mål som kom efter en hakning av en Leksandsspelare. 3–3 var ställningen efter andra perioden.

Den sista perioden inleddes med numerärt överläge för Leksand, den spelform som varit så kantig för Leksand. Inget mål där heller, trots att Örebro är seriens sämsta lag i boxplay också. Den var en fartfylld inledning med chanser åt båda håll men det blev inget mål i tredje perioden. Mållöst också efter förlängning, men Janos Hari hade läge att frälsa Leksand med ett mål. Ingen riktig skärpa i avslutet.

Leksand hade ledningen i straffläggningen. Jesper Ollas hade chansen att avgöra, men det ville sig inte. Örebros Libor Hudacek behövde sätta näst straff för att inte förlora. Så blev det och i nästa straffomgång kunde Örebros Martin Johansson avgöra efter att Johan Porsberger missat.

Matchfakta

Örebro Hockey–Leksands IF 4–3 (0–1, 3–2, 0–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (9.10) Johan Olofsson (Eric Castonguay).

Andra perioden: 1–1 (20.24) Petr Zamorsky (Daniel Viksten, Martin Johansson), 1–2 (27.30) Janos Hari (Joe Piskula, Johan Porsberger), 2–2 (33.39) Johan Wiklander (Martin Johansson), 2–3 (34.09) Jesper Ollas (Sondre Olden), 3–3 (35.00) Marcus Weinstock (Michael Haga).

Avgörande straff: 4–3 Martin Johansson.

Skott: 32–19 (8–5, 11–6, 10–6, 2–2, 1–0)

Utvisningar, ÖHK: 2x2. LIF: 2x2.

Domare: Mikael Nord, Wolmer Edqvist.

Publik: 5500.