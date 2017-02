Leksand föll mot Färjestad - Örebro drar ifrån i tabellen

Det var en ganska jämn tillställning i första perioden, trots att skottstatistiken visade annat. Färjestad hade bättre fart på skridskorna i inledningen och Leksand hamnade långt ner i banan. Efter 8:35 öppnades målskyttet i matchen efter att Färjestads kapten Magnus Nygren stänkt in 1-0 efter en fin passning. Ett tag därefter fick hemmalaget en man utvisad och Leksand fick chansen i powerplay. Efter en trasslig situation där Färjestads Andreas Jämtins klubba gick av just som han skulle rensa iväg pucken, sköt Oskar Lang in kvitteringen som stod sig perioden ut.

- Vi hade några lägen, sedan slår Jämtin av klubban och jag kan lägga in den. Jag såg inte målet riktigt och ville bara få den på mål, sa Oskar Lang till C-more efter målet.

Andra perioden blev målrik, men när de flesta trodde att Leksand kvitterat vinkades målet bort efter lång videogranskning. Situationen där Martin Grönberg efter närkamp föll ner och låg framför Färjestads mål när skottet kom, räckte för att inte målet skulle godkännas. Ett besviket Leksand fortsatte spela, men istället ökade hemmalaget på till 2-1. Morafostrade John Persson målskytt den gången. En konstig puck som på något vis studsade över Engren i Leksands mål. Kort efter målet tog Per-Erik Johnsson time-out. Masarna tände till lite ett tag men sedan kom kallduschen som betydde 3-1 för Färjestad. Joakim Nygård lyften in målet från nära håll. Med en minut kvar av mittperioden åkte ex-Leksingen Johan Ryno ut för hakning och tredje perioden inleddes med en minuts powerplay för Leksand.

- Jag tycker det är Färjestad som styr spelt och de som har de farligaste mållägena. Vi måste verkligen höja oss i tredje om vi ska vara med, sa Johan Olofsson efter andra perioden.

Inget mål i det numerära överläget och Färjestad tog över matchen helt i tredje perioden. Leksand fick in en reduceringspuck när Johan Olofsson mot öppet mål kunde avsluta eter elegant förarbete av Ben Youds. Det blev ett slagsmål ett tag därefter med Nichlas Torp inblandad som fick matchstraff. Färjestad fick en utvisning med knappa två minuter kvar och då plockade Leksand ut Haukeland från målet och spelade sex mot fyra. Istället satte Magnus Nygren spiken i kistan i öppen kasse. Detta var Leksands femte raka förlust.

Matchfakta

Färjestad–Leksand 5–2 (1–1, 2–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (8.36) Magnus Nygren (Marcus Nilsson), 1–1 (11.47) Oskar Lang, spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–1 (23.05) John Persson (Linus Persson), 3–1 (32.32) Joakim Nygård (Alexander Johansson, Johan Ryno).

Tredje perioden: 4–1 (46.30) Joel Eriksson Ek (Mikael Wikstrand, Marcus Nilsson), spel fem mot fyra, 4–2 (51.12) Johan Olofsson (Ben Youds, Mattias Ritola), 5–2 (59.55) Magnus Nygren.

Skott: 35–21 (14–5, 9–9, 12–7)

Utvisningar, FBK: 5x2. LIF: 1x10, 6x2.

Domare: Patrik Sjöberg, Wolmer Edqvist.

Publik: 6411.

