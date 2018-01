Linköping tog vara på Moras odisciplin – men dalalaget har snabb chans att ta revansch

LÄS MER: Så var Linköping–Mora minut för minut

Senast Mora besegrade Linköping i en tävlingsmatch var lockoutsäsongen 2004-05. Då hade dalalaget spelare som Marian Hossa i 6–4-segern som är Moras enda seger mot Linköping i högsta serien.

Den här torsdagskvällen började på värsta tänkbara sätt för Mattias Karlins manskap som omgående drog på sig flera onödiga utvisningar.

Efter ett uselt powerplay sköt Nick Sörensen in 1–0 bakom den Linköpingsfostrade målvakten Christian Engstrand.

Några minuter senare fick LHC spela fem mot tre efter en tripping av Alexander Hilmerson och en puckout från Keaton Ellerby. Då kunde inte Andrew Gordon misslyckas med panga in 2–0 för östgötarna.

I andra perioden kom Mora ut med mer energi – men fick se ett tredje baklängesmål halka in bakom Engstrand som släppte retur via skott på hjälmen ut till Jimmy Andersson som la pucken i öppen kasse.

Mora gav inte upp.

Efter en tung start med flera utvisningar kom SHL-nykomlingen igång och halvvägs in i matchen kom den viktiga 3–1-reduceringen efter fint arbete av Andrew Rowe, som klev in framför målet och krigade in Moras enda mål i matchen.

I den sista perioden behövde Mora IK göra två mål för att åtminstone ta en poäng. Men, det gick inte.

Jonas "Monstret" Gustavsson var säkerheten själv i LHC-kassen och gick inte att få hål på. Dalalaget hade några vassa chanser men fick inte in pucken.

Istället kunde Mathis Olimb fastställa slutresultatet till 4–1 i tom bur.

Lagen möts igen redan på lördag kväll i Jalas Arena. Då har Mora chans till revansch mot ett lag som man bara besegrat en enda gång i högsta serien - någonsin.

Matchfakta: SHL

Linköping HC–Mora IK 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (8.53) Nick Sörensen (Chad Billins, Tony Mårtensson), 2–0 (12.08) Andrew Gordon (Chad Billins, Derek Roy), spel fem mot tre.

Andra perioden: 3–0 (23.37) Jimmy Andersson (Ken Andre Olimb, Mathis Olimb), 3–1 (30.16) Andrew Rowe (Jacob Nilsson), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 4–1 (58.19) Mathias Olimb, i tom bur.

Skott:28–23 (12–8, 8–7, 8–8)

Utvisningar: LHC 3x2, MIK 4x2.

Domare: Mikael Sjöqvist, Wolmer Edqvist.

Publik: 4975.

