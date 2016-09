Marcus Simm: En väntad tuff resa för Leksands IF – små framsteg är melodin

Precis som väntat så har Leksands IF fått en blytung start på säsongen med idel förluster och noll inspelade poäng.

Jag, och många andra, skrev det både före och efter premiären mot Djurgården att det kommer att ta tid att anpassa sig till SHL-kostymen.

Det är ett allsvenskt lag som krigar varje byte om att vinna sargdueller och närkamper, ett lag som kryddats med några få SHL-rutinerade spelare som drar ett stort lass.

Jesper Ollas ögon glöder i varje match, han lever in i rollen som kapten och visar tydligt mot lagkamrater när någonting kan göras bättre där ute på isen.

Att han betyder mycket för Leksands IF, det kan vi konstatera.

Alla ni som har följt Leksands IF sedan senaste uttåget vet att det här laget är under utveckling. Och ett lag som ska utvecklas till ett SHL-lag – i just SHL – får den bästa utbildningen, men också den tuffaste resan från start med sex bortamatcher på de åtta första matcherna.

Jag var på plats i Karlskrona i lördags och såg ett allsvenskt toppmöte. Det kändes så. Hemmalaget KHK, som var blysänket i SHL förra säsongen, framstod som ett stabilt och bra lag, sett till vad som hände där nere.

Men när jag blandade in Färjestad, Brynäs, Frölunda, Skellefteå och Växjö i leken så var det bara att dra upp rullgardinen framför det tidiga bottenmötet. En match mellan två lag som inte vill någonting annat än att reta upp drakarna i toppen och skjuta ner något lindansargäng i botten.

Jag har sett alla matcher och när det gäller Leksands IF går utvecklingen ändå åt rätt håll. I alla fall när det gäller försvarsspelet och att täcka av ytorna. Där har det blivit bättre.

Mot Djurgården hade man en svacka och då gjorde stockholmarna tre mål på knappt fem minuter. Det har inte upprepats mot antingen Karlskrona eller Växjö.

Mot Karlskrona hade laget problem att hålla KHK utanför slottet. Det upprepades inte lika ofta mot Växjö.

Det är så här det kommer att se ut från match till match.

Små framsteg är melodin. Men den melodin räcker inte allt för länge. Poäng behöver ramla in snart.

Som Perra Johnsson säger: "Tålamod och lärdom är bra ord"

Det kommer att behövas länge till, från alla håll och kanter.

LÄS MER:

Mest istid i LIF – backen om poänglösa starten: "En process vi går igenom"

Leksands IF föll igen – hade återigen svårt att skapa målchanser

Marcus Simm: Ett steg framåt för LIF – men uddlös offensiv