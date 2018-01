Mora uddamålsbesegrade Malmö i grinig match

I lördagens bortamatch mot Malmö bröt Mora sin sex långa matcher segerlösa svit när man vann med 1–0 efter straffar i Skåne. På söndagen var det återigen dags för lagen att drabbas samman, denna gång i Mora och Jalas Arena.

För andra matchen i rad kunde Mora gå segrande ur matchen. Kedjan med David Kase, Matt Bailey och Jason Akeson var tillsammans med målvakten Christian Engstrand stora segerorganisatörer för hemmalaget i 2–1-vinsten mot Malmö.

Matchen rivstartade direkt med mängder med målchanser åt båda hållen.Efter drygt halva den första perioden utnyttjade Johan Olofsson ett försvarsslarv i Morazonen när han kunde sno åt sig pucken och elegant lyfta in ledningsmålet för gästerna i spel i numerärt underläge. Målet var 23-åringens tionde för säsongen.

Mora replikerade tämligen direkt efter Malmös ledningsmål. Jason Akeson fick en puck till skänks i slottet och dundrade in kvitteringen med ett slagskott bakom en chanslös Oscar Alsenfelt i Malmökassen. Några minuter senare kom ledningsmålet för hemmalaget när samme Akeson hittade fram till en fristående Matt Bailey som enkelt kunde lyfta in 2–1-målet i spel i fem mot fyra. Målet innebar att dalalaget kunde gå till första periodvilan med en uddamålsledning.– Jag visste att jag var tvungen att sätta chansen när jag fick den, så jag tog i allt jag kunde och lyckligtvis gick den in, sade Akeson om sitt kvitteringsmål till C More i den första periodpausen.

Andra perioden blev mållös, men vad som saknades i mål fanns i stället i känslor ute på isen. Mittperioden präglades av grinigt och fysiskt spel. Mora var det spelmässigt bättre laget i mittperioden och vann skotten i den andra perioden med 11–6.

I den tredje perioden fortsatte det griniga spelet. Mora drog på sig en rad utvisningar och Malmö fick chansen i spel i numerärt överläge i drygt sex minuter i streck, men bortalaget kunde inte få pucken förbi en storspelande Christian Engstrand i Mora-kassen.

I samband med periodens powerbreak hamnade Jens Olsson i bråk med en isskrapare och fick senare matchstraff för sitt uppträdande, vilket innebar att Malmö fick spela fem minuter i numerärt underläge under periodens sista halva. Malmö forcerade sedan för att få in en kvittering, men Mora och Christian Engstrand kunde hålla undan och ta alla tre poäng.

– Vi slarvar bort detta. Vi börjar matchen bra, sedan drar vi på oss mycket utvisningar och börjar forcera vårt spel med puck. Vi sätter oss inte i något bra läge att komma tillbaka in i matchen, sade Malmös tränare Martin Filander till C More efter matchen.

Segern var Johan Roséns första trepoängare som Mora-tränare.– Det var en konstig match. Sista perioden känns som en enda lång utvisning, för bägge lagen, sade Rosén till C More efter matchen.

Mora IK – Malmö Redhawks 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

Första perioden: 0–1 (09:43) Johan Olofsson i spel fyra mot fem, 1–1 (12:07) Jason Akeson, 2–1 (15:15) Matt Bailey (Jason Akeson, David Kase) i spel fem mot fyra

Skott: 27–29 (9–15, 11–6, 7–8)

Utvisningar: Mora 7x2 min, Malmö 4x2, 1x5, 1x20 min

Domare: Daniel Winge, Wolmer Edqvist

Publik: 3502

Rasmus Kågström