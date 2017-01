Moraprofilen blir tränare i SHL-klubben "Vi behöver göra en förändring"

Efter en tung säsong kom på söndagen beskedet att Rögles assisterandetränare Magnus Bogren och Mikael Gath får lämna klubben med omedelbar verkan.

Huvudtränaren Anders Eldebrink får nu sällskap i båset av den tidigare Moraprofilen Patrik Ross, och Rögles J18-tränare Roger Hansson.

– Vi känner att vi behöver göra en förändring. Vi behöver få in ny energi i gruppen. Vi har vänt på alla stenar och gjort en hel del saker på resans gång men inte lyckats vända på den tråkiga trenden vi är inne i, säger Rögles sportchef Anders ”Masken” Carlsson på klubbens hemsida.

Redan på måndag får Ross och Hansson kliva in i båset.

– Vi får i Patrik och Roger in två erfarna hockeymänniskor som kommer in med nya ögon, nya röster och ny energi. Även om vi haft otur med skador så tycker vi inte att vi nått upp till den nivå och resultat som vi borde. Vi hoppas att den här åtgärden får den effekt vi önskar och nu lägger vi all energi på att få det att vända och få en positiv slutspurt av säsongen, säger ”Masken”.