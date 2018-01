Moras tunga svit håller i sig – föll hemma mot Växjö

Mora har inte fått något större lyft poängmässigt sedan man valde ersätta tränarduon Mattias Karlin och Mikael Johansson med Johan Rosén och Daniel Hermansson. Med fem raka förluster var det inte mycket som talade för en Mora-seger när man ställdes mot SHL:s bästa lag i Växjö under torsdagskvällen.

Smålänningarna blev också för svåra när Mora noterades för sin sjätte raka förlust under torsdagskvällen då man föll med 4–2 hemma mot serieledarna.

Växjö satte gasen i botten redan från start och testade Christian Engstrand direkt i matchinledningen. Bortalaget tog sedermera också välförtjänt ledningen genom Elias Pettersson, fint framspelad av Janne Pesonen, efter drygt åtta minuters spel. Målet var 19-åringens 13:e för säsongen.

Växjö fortsatte att trycka på efter ledningsmålet och om det inte hade varit för en storspelande Christian Engstrand i Mora-kassen hade smålänningarna kunnat göra både tre och fyra mål till. Därför kom Moras kvittering i slutskedet av perioden som en stor överraskning. Mathias Bromé hittade fram till kanadensaren Brandon Gormley som hittade en lucka bakom Viktor Andrén i Växjö-målet från dålig vinkel och kunde kvittera matchen. Målet var Gormleys första i SHL, ett efterlängtat sådant.

– Jag såg luckan uppe vid axeln och lyckades få in pucken, sade Gormley om sitt mål till C More i den första periodpausen.

Växjö fortsatte att trumma på i den andra perioden och Engstrand fick visa upp sig på styva linan ett flertal gånger. I spel fem mot fyra kunde smålänningarna tillslut återta ledningen när Elias Petterssons direktskott styrdes in av kanadensaren Brendan Shinnimin. Gästerna vann skotten med 16–5 i den andra perioden, men trots det föll inget mer mål i den andra perioden och Växjö kunde alltså gå till den sista periodvilan med en uddamålsledning.

– Elias har ett bra skott. Jag tog mig in på mål och lyckades styra upp pucken i nättaket, sade målskytten Shinnimin till C More i periodpausen.

Eric Martinsson satte 3–1 nio minuter in i den tredje perioden och såg ut att ha punkterat matchen, men Mora fick chansen i spel fem mot tre i slutskedet av matchen och hemmalaget tog också den chansen.

Jacob Lagace snappade upp en lös puck framför Andrén och lyfte in 2–3-reduceringen och gav liv till matchen igen.

Under slutminuterna tog Mora ut målvakten och satsade på spel i sex mot fem, men satsningen bar inte frukt utan Martin Lundberg kunde sätta spiken i kistan när han prickade in 4–2 i den öppna målburen.

– Vi gör en helt okej match men det är små misstag som fäller avgörandet ikväll, sade Moras Mathias Bromé till C More efter matchen.

MATCHFAKTA

Mora IK – Växjö Lakers 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)

Första perioden: 0–1 (07:48) Elias Pettersson (Janne Pesonen), 1–1 (17:40) Brandon Gormley (Mathias Bromé, Andrew Rowe.Andra perioden: 1–2 (31:40) Brendan Shinnimin (Elias Pettersson, Joel Persson) i spel fem mot fyra

Tredje perioden: 1–3 (49:01) Eric Martinsson (Liam Reddox), 2–3 (55:38) Jacob Lagace (Emil Bejmo, Mathias Bromé) i spel fem mot tre, 2–4 (58:48) Martin Lundberg i tom kasse

Skott: 21–42 (7–15, 5–16, 9–11)

Utvisningar: Mora 4x2 min, Växjö 5x2 min

Domare: Mikael Andersson, Wolmer Edqvist

Publik: 3412

Rasmus Kågström