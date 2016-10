Sjätte raka förlusten för Leksands IF – "Vi måste hjälpa vår målvakt bättre"

Det blev precis som väntat en relativt komfortabel historia för hemmalaget Malmö att bemästra Leksand på tisdagskvällen.

Mardrömmen började redan två minuter in i matchen när Erik Forssell helt omarkerad fick raka in pucken i öppet mål. Med minuten kvar av perioden ökade skåningarna på till 2–0 efter mål av Robin Alvarez, i powerplay.

Sportens reporter Kristian Bågefeldt efter Leksands stora förlust.

– Jag tycker vi blev hårt straffade där. Generellt sett så gör vi en relativt bra första period då vi skapar chanser. Men de får lite för klara chanser i vår zon, säger lagkapten Jesper Ollas till C More.

Andra perioden började och slutade precis som den första akten – med Malmömål, signerade Kim Rosdahl och Andreas Thuresson.

– Redan efter första perioden sa vi att vi skulle åka mer skridsko i andra perioden. Jag tycker vi gjorde det, fick några chanser men förvaltade det inte. Vi kan inte lägga energi på resultat utan vi måste lägga det på oss. Vi får fortsätta det jobbet och därifrån utvecklas, säger Per-Erik Johnsson.

Konstantin Komarek ökade på till 5–0 halvvägs in i tredje perioden och då var matchen sedan länge avgjord. Olle Alsing, som varit utanför laget i fyra matcher, gjorde Leksands enda mål i slutet av matchen och såg till att Leksand undvek att nollas.

– Siffrorna rinner iväg lite grann tycker jag. Vi jobbar på ganska bra, har några bra byten men får inte till det framåt. Vi släpper in några i boxplay och vi måste hjälpa vår målvakt bättre och ta bort returerna, säger Markus Lauridsen till C More.

Härnäst väntar Linköping på bortaplan, torsdag, i den sjunde matchen för säsongen.

Matchfakta

Malmö Redhawks–Leksands IF 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (2.02) Erik Forssell (Robin Alvarez, Magnus Häggström), 2–0 (19.01) Robin Alvarez (Frederik Storm, Nils Andersson), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 3–0 (22.31) Kim Rosdahl (Fredrik Händemark, Noah Welch), 4–0 (39.41) Andreas Thuresson (Ilari Filppula), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 5–0 (49.55) Konstantin Komarek (Jens Olsson, Frederik Storm), 5–1 (58.35) Olle Alsing (Patrik Norén).

Skott: 25–20 (8–5, 9–9, 8–6)

Utvisningar, MIF: 3x2. LIF: 3x2.

Domare: Mikael Andersson, Andreas Harnebring.

Publik: 6995.