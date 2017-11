Slarvigt Mora vann viktiga streckmatchen mot Karlskrona

LÄS MER: Så var Mora–Karlskrona minut för minut

Mor vann mot Karlskrona på torsdagskvällen. SHL-nykomlingen bjöd på bättre skridskoåkning, kreativitet och visade mer vilja.

MIK fick en drömstart när Matt Bailey sköt 1–0 bara 47 sekunder in i matchen. KHK-målvakten Henrik Lundberg, som klev in istället för ordinarie Johannes Jönsson, var halvt skymd och kom helt fel in i situationen.-

Mora hade fler chanser, bland annat en ribbträff, innan Erlend Lesund utvisades efter en tackling på Marcus Paulsson, som fick lämna isen skadad.

I efterföljande powerplay kvitterade Mattias Guter, i sin blott andra match efter skadefrånvaro, och Mora fick börja om från noll efter fin start.

Drygt elva minuter in i matchen fick Mora ett tre mot en-läge. Andrew Rowe hittade en omarkerad Sebastian Hartmann på andra sidan, som placerade in 2–1.

I andra perioden såg Karlskrona mer tröttkört ut samtidigt som Mora skapade flera lägen utan framgång. Bland annat brände Jacob Lagace ett friläge då han prickade stolpen.

Men, då och då slarvade hemmalaget. Som då Henrik Törnqvist kvitterade till 2–2 i boxplay på kontring.

Efter ett svagt och slarvigt powerplay tvingades Mora börja om igen – och med 1.38 kvar tog MIK ledningen igen genom Jacob Nilsson på en skymd Henrik Lundberg.

I den tredje perioden fick Karlskrona en smakstart då Mattias Guter gjorde sitt andra mål för kvällen och kvitterade till 3–3 tidigt.

Både Mora och Karlskrona gick sedan stenhårt för ett ledningsmål – men trots flera vassa lägen i båda riktningarna gick det inte att överlista någon målvakt.

Matchen gick till förlängning där Morabacken Steven Seigo avgjorde med sitt tredje mål för säsongen.

Två poäng till tabellelvan Mora som nu har fem poäng ner till Karlskrona, plats tolv, och nästjumbon Brynäs.

Matchfakta

Mora IK–Karlskrona HK 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (0.52) Matt Bailey, 1–1 (5.46) Mattias Guter (Cory Murphy), spel fem mot fyra, 2–1 (11.17) Sebastian Hartmann (Andrew Rowe, Marcus Fagerudd).

Andra perioden: 2–2 (34.22) Henrik Törnqvist (Carl Persson), spel fyra mot fem, 3–2 (38.29) Jacob Nilsson (John Persson, Tomas Skogs).

Tredje perioden: 3–3 (43.04) Mattias Guter (Bobo Petersson, Joseph Jonsson).

Förlängningen: 4–3 (62.04) Steven Seigo.

Skott: 37–30 (15–10, 14-10, 5–10, 3–0)

Utvisningar, MIK: 3x2. KHK: 4x2.

Domare: Linus Öhlund, Tobias Björk.

Publik: 3828.

