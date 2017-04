Tvingas göra om SHL – efter beslutet om OS: "Ett rejält hack"

På måndagskvällen kom beskedet att NHL inte kommer göra något uppehåll för OS i Pyeongchang 2018. Anledningen uppges vara ett redan fullspäckat schema och en hög skaderisk.

Beslutet påverkar SHL, som nu tvingas till en lång spelpaus, för att kunna släppa sina spelare till mästerskapet. SHL:s vd Jörgen Lindgren, berättar att SHL varit beredda att lägga om spelschemat om beslutet skulle komma.

– Vi har haft en löpande dialog med förbundet. Vi har hoppats att man skulle få till en lösning, men nu får vi ta ett varv till. Ska vi släppa spelare, och det gäller ju alla europeiska spelare, så måste vi pausa där under tre veckor i februari, berättar han för Expressen.

– Normalt sett pausar vi en vecka under februari under Sweden Hockey Games, nu är det upp till tre veckor. Det blir ett rejält hack i schemat under en period som är intensiv. Så det är klart att det inte är optimalt, långtifrån.

