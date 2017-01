Uddlöst Leksand stoppat av Malmö – ex-leksing förstörde för dalalaget

Matchen inleddes med ett vågande spel där båda lagen inte skapade så mycket chanser. Inget lag hade riktigt övertaget förrän Skånelaget kunde ta ledningen i matchen. Släkten var värst och ex-leksingen samt Björbosonen Fredrik Händemark gav hemmalaget försprång. Därefter fick Malmö märkbart mer energi där chanser fortsatte att skapas. Dock dröjde det tills skåningarna fick powerplay och spel fem mot tre innan Nils Andersson sprätte upp 2-0 till Malmö.

I den andra perioden krävdes en uppryckning från masarna för att komma in i matchen men istället gjorde Erik Forssell 3-0 efter bara 30 sekunder. En reducering skulle ändå komma senare under samma period. Det var kaptenen Jesper Ollas som genom sin egen retur kunde peta in pucken som Oscar Alsenfelt tappade ut.

Det var ett mål som verkade betyda en del för Leksand, dalaklubben kände vittring och kunde ta över spelet en aning. Skotten vanns dessutom av Leksand med 10-7, men däremot bjöds det inte på några fler mål utan lagen gick till paus med 3-1 som ställning.

Leksand var tvungna att gå upp en växel i sista perioden och det gjorde de med ett bra tryck nere i Malmözonen. Mycket chanser från Leksand men inga mål.

Resterande perioden var känslan att Malmö spelade av matchen och det hände inte så mycket mer. Inte ens en slutforcering kom utan Malmö kunde komfortabelt vinna med 3-1 och ta tre poäng.

Redan imorgon väntar chans till revansch för dalkarlarna, då uppe i Leksand.

Matchfakta

Malmö Redhawks–Leksands IF 3–1 (2–0, 1–1, 0–0)

Första perioden: 1–0 (6.51) Fredrik Händemark (Erik Andersson). 2–0 (14.32) Nils Andersson (Andreas Thuresson, André Benoit), spel fem mot tre.

Andra perioden: 3–0 (20.35) Erik Forssell (Konstantin Komarek, Erik Andersson), 3–1 (21.09) Jesper Ollas (Patrik Norén, Oskar Lang).

Skott: 27–25 (13–8, 7–10, 7–7).

Utvisningar, MIF: 4x2. LIF: 3x2.

Domare: Pehr Claesson, Aleksi Rantala.

Publik: 8028.