Uppförsbacken blev för brant för Leksand – nu närmar sig kvalet på allvar

Leksand som senaste mötet mot Linköping vann med hela 5-1 hoppades förstås på något liknande när de på tisdagskvällen tog sig an Östergötarna ånyo. Och det började bra för hemmalaget som tog ledningen redan efter 1.45.

På ett skott från Joseph Piskula höll sig Martin Karlsson framme som gjorde en manöver innan han la in pucken bakom Marcus Högberg i Linköpings mål.

– Jag tycker vi börjar riktigt bra sedan går vi ner lite i tempo.Det är två perioder kvar nu, sa Leksands förste målskytt Martin Karlsson efter första perioden.

Leksand tog för en stund över matchen och hade inga problem med att skapa trafik framför Linköpings mål flertalet gånger. Därefter ökade Linköping tempot och pressade tillbaka masarna långt i banan. Efter en väldigt knepig situation med ett skott utifrån studsade pucken in bakom Atte Engren, ingen reagerade innan domaren blåste för mål. På reprisen syntes att pucken studsade över Engrens benskydd och frågan är om det inte var en touch på en Leksandsback som ställde målvakten.

Resterande tid av perioden tillhörde bortalaget som efter dryga tolv minuter också tog ledningen, rättvist. Alexander Ytterell satt utvisad vid tiden för målet. Kort efter målet fick också Leksand chansen att spela powerplay, någon man sjabblade bort genom att spela med sex man på isen.

Under andra perioden ändrade Leksand om lite i sina kedjor. Markus Lauridsen och Janos Hari bänkades helt. Ganska tidigt i perioden sköt Broc Little in 1-3 för Linköping också.

Det såg riktigt tungt ut för Leksingarna som tenderade att hänga med huvudena, men så kom reduceringen för hemmalaget efter 35:20. Oskar Lang målskytt från nära håll.

Väl i tredje torde leksingarna fått viss vind i ryggen efter Oskar Langs mycket viktiga reduceringsmål i slutet av tredje. Men, den eventuella vindpusten dödades ganska snabbt då Linköping efter 10.10 satte 4–2 för bortalaget. Uppförsbacken var därmed faktum.

Leksingarna fick sedan chans i powerplay när dryga tre minuter återstod men i sedvanlig leksandsanda hade man problem att få till det i det numerära överläget. Linköping kunde slutligen sätta den sista matchpucken till 5–2 vid 18:08.

