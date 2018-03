Leksand avslutade grundserien med seger – Oskarshamn missade chansen till extrapoäng

Leksand var inte nöjda med sin insats senast borta mot BIK Karlskoga. Mot Oskarshamn kom man ut med bättre fart och hade en del tryck inledningsvis.

Men Oskarshamn kom upp i planen och fick till ett mycket bra anfall som till slut mynnade ut i att Leksandskeepern Tex Williamsson släppte retur på Jonas Engströms skott. Returen lyfte Filiph Engsund in och gav därmed hemmalaget ledningen.

Leksand fortsatte sedan vara det laget som hade mest puck, men Oskarshamn spelade lite rakare och kastade fler puckar mot Williamsson.

I slutet av perioden fick dock Leksand utdelning. Wilde Bröms, som gjorde sin blott tredje match i hockeyallsvenskan, vände om direkt efter en tekning i offensiv zon och skickade in kvitteringen. Hans första A-lagsmål.

Det fanns också en viss irritation på isen under den första perioden. Inte minst i periodens slutskede när Anton Karlsson skadade sig för Leksand och fick hjälpas av isen. Oskarshamns Martin Fehérváry visade ut i samband med situationen.

I den andra perioden fortsatte det vara mycket känslor på isen. Det var dessutom väldigt intensivt spel med målchanser och böljande spel. Det syntes inte att lagen inte hade så värst mycket att spela för.

Målmässigt var det bara Leksand som fick utdelning under mittenakten. Emil Bemström bröt in snyggt och kraftfullt från vänsterkanten och lyckades få in pucken förbi Christoffer Rifalk i Oskarshamnsburen.

Tidigt i den tredje perioden fick Leksand jubla igen. En snabb kontring gav Martin Grönberg chansen att hitta spela fram Emil Bemström till ett öppet mål, men pucken nådde aldrig Bemström. Istället tog den på en Oskarshamnsback och letade sig in mellan benen på Rifalk för en 3–1-ledning.

När Johan Porsberger lite senare skickade in ett stenhårt skott i powerplay var matchen död. Leksand gjorde även ett mål i tom kasse och ytterligare ett i powerplay innan grundserien var över för det här året.

Det var redan klart att Leksand skulle sluta på andra plats och möta Timrå i den hockeyallsvenska finalen med den första matchen på fredag.

För Oskarshamns del så missade man nu chansen att få med sig några poäng till fortsättningsserien. Laget slutar på en sjundeplats och får då möta Södertälje i den första omgången av fortsättingsserien på lördag.

Matchfakta

IK Oskarshamn–Leksands IF 1–6 (1–1, 0–1, 0–4)

Första perioden: 1–0 (3.02) Filiph Engsund (Jonas Engström) 1–1 (18.14) Wilde Bröms (Martin Grönberg)

Andra perioden: 1–2 (11.00) Emil Bemström (Olle Alsing, Anton Öhman)

Tredje perioden: 1–3 (1.22) Martin Grönberg (Emil Bemström) 1–4 (9.40) Johan Porsberger (Anton Öhman, Alex Friesen) i spel fem mot fyra, 1–5 (15.48) Anton Öhman (Tex Williamsson) 1–6 (18.13) Alex Friesen (Johan Porsberger, Oskar Lang) i spel fem mot fyra

Skott: 28–32 (10–6, 8–12, 10–14)

Utvisningar, IKO: 6x2 LIF: 4x2

Domare: Peter Lyth

Publik: 2428