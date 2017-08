Alvar Aalto hyllas när Finland firar 100 år

I Helsingfors visar tre museer utställningar kring honom och hans tid i sommar. Museet Ateneum ägnar ett våningsplan åt utställningen Alvar Aalto-konsten och den moderna formen.

Alvar Aalto-museet har sin utställning, och Alvar Aaltos inflytande framgår också vid HAM:s, Helsingfors Art Museum, utställning Modernt liv.

Aalto bidrog till att göra skandinavisk design till ett begrepp, med mer humanistisk touche än den förhärskande som hade tysk förebild. Han drevs av tanken på helhetskonstverk där arkitektur, stadsplanering, design och konst ingick.

På Ateneum framgår Aaltos nära samarbete med första hustrun Aino Aalto, (1894-1949) även hon arkitekt som står bakom inredningen i många av Aaltos byggnader. De drev en arkitektbyrå tillsammans. Paret hade ambitionen att modernisera hemmen där konst och kultur ingick i visionen att förädla vardagen. Bägge var också glasdesigners.

Om det och mycket mer berättar Ateneums gedigna utställningskatalog.

Det var samtidigt som bygget av folkhemmet pågick i Sverige, med Alva och Gunnar Myrdal med flera som härbärgerade tankar om ett modernt och mer familjeanpassat boende.

Genom det internationella nätverket för arkitekter CIAM, Congrés Internationaux d´Architecture Moderne, kom Aalto att samarbeta med och inspireras av internationellt kända konstnärer. En av dem var sfransmannen Fernand Léger (1881-1955), kallad för modernismens mästare. En annan inspiratör var Hans Arp (1886-1966), tysk-fransk målare, skulptör och poet, en av grundarna till dadaismen. Målningar av dessa och andra som arbetade i samma anda finns med på Ateneums sommarutställning.

Dadaismen var en proteströrelse inom konst och litteratur som startade under första världskriget och riktade sig mot kriget och mot gamla traditioner och regler inom kulturen.

Alvar Aalto strävade efter att använda naturens former och material i sina byggnader och möbler. Han var främst intresserad av de naturliga formerna som symboler. Konsten var den förmedlande länken. Alvar Aalto målade själv abstrakta målningar och ansåg att både arkitektur och konst bottnade i människans undermedvetna. Han använde den abstrakta konstens former i såväl byggnader som föremål. Ett exempel är den oregelbundet böljande glasvas som han skapade till en tävling inför Paris-utställningen 1937. En variant av vasen tillverkas fortfarande under namnet Savoyvasen, efter restaurangen där den tillhörde inredningen.

Men det var särskilt möblerna, konstruerade med en ny träböjningsteknik, som gjorde honom känd utanför landets gränser. 1935 startade paret Aalto tillsammans med ett par andra verksamma på området företaget Artek. Företaget, som fortfarande existerar, skulle förena konst och teknik och serietillverka konstföremål industriellt. För tillverkningen startade Aalto en fabrik i Hedemora som invigdes 1946. Bakgrunden var råvarubrist i Finland, och att Aalto träffade byggmästaren Ernst Sundh som gick in som kompanjon. Hedemora lämpade sig då Bachmanska slöjdskolan där utbildade möbelsnickare.

I samband med kriget som bröt ut 1939 kom modernismen i skuggan för behovet av att snabbt bygga nya bostäder. Efter vinter- och fortsättningskriget stod 400 000 finländare utan hem. Det byggdes då hundratusentals typhus som var tillgängliga för alla. Alvar Aalto medverkade i att standardisera, göra byggprodukter och måttsystem enhetliga. Modellerna hämtades från Sverige och Tyskland.

Alvar Aalto verkade på en internationell arena och hade många uppdrag utomlands-alltså även i Sverige och Dalarna. Förutom Aaltohuset i Avesta, byggt 1955-60, skapade han en utställningspaviljong för att visa Arteks produkter vid en utställning i Hedemora. Därefter revs paviljongen. Alvar Aalto ritade också ett förslag till nytt centrum i Avesta, "Akropolis" 1940. Det förverkligades aldrig, men var uppe på kommunens agenda så sent som 2006.

Aalto ritade även Västmanland-Dalas nationshus i Uppsala.

Artek arrangerade även konstutställningar där särskilt fransk modern konst kunde visas i Helsingfors. På museet Ateneum finns många konstverk inköpta i samband med Arteks utställningar.