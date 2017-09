Ännu dödas unga arbetare i kampen för frihet och rättvisa

Ändå har första maj-demonstrationerna sitt upphov i Chicago, på Haymarket Square. Av åtta dödsdömda arbetare, efter demonstrationer för åtta timmars arbetsdag och sammandrabbningar med polis, hängdes fyra anarkister.

Det var 1887 och tre år senare formerades demonstrationståg första maj över hela världen. I USA förväntas arbetare åka ut på picknick i september. Men efter Trumps installation och hätska utfall mot arbetar- och medelklassen, både i retorik och politik, sker firandet på Labor Day med sorgband på stjärnbaneret, inte minst efter vit makt-demonstrationen i Charlottesville och mordet på unga Heather Heyer i augusti.

Sverige minns Ådalen 1931. I USA är arbetarrörelsens historia kantad av Ådalen-händelser, vissa år med flera konflikter varje månad. En sådan händelse är också bakgrunden till Labor Day, nämligen Pullmanstrejken och dåvarande presidentens beslut att sätta in militär trupp mot strejkande arbetare.

Även om dagen redan var tradition i många delstater, såg presidenten Cleveland till att den blev nationell helgdag. Många anser att dagen är ett sätt att förstöra arbetarnas kamp, få bort intresset för den verkliga arbetardagen, ett sätt att få människor att glömma martyrerna.

Det hindrar inte att även harmoniska Labor Day på vissa platser kombineras med minnen av blodig klasskamp. Ett sådant exempel är textilarbetarstaden Lawrence i Massachusetts.

Första måndagen i september varje år samlas där människor för att minnas den historiska Bröd- och rosorstrejken 1912. IWW, som tillsammans med arbetarrörelsen överhuvudtaget minns martyrer från Chicago och Lawrence, kan nu också lägga Heather Heyer från Charlottesville till sina historiska hjältar.

Strejken i Lawrence utlöstes av att arbetsgivarna hade sänkt lönen med två timlöner per vecka, det vill säga en sänkning med 22 cent. Det motsvarade, med en talande jämförelse, tre limpor bröd i veckan.

Bakgrunden var en ny arbetslagstiftning i delstaten, som gällde från den 1 januari. Enligt den skulle arbetstiden minska från 56 till 54 timmar i veckan. Arbetarna hade inte förvarnats om att också lönen skulle minska. Om detta var utlösande faktor, så hade bakgrunden fler komponenter. Strejken blev en växande protest mot levnadsförhållandena. Staden var extremt segregerad, fattigdomen plågsam. Smör och ägg var lyxartiklar. Immigrerade kvinnor stod i fabrikerna och arbetade i samma kläder som hade burit när de kommit till landet tre år tidigare. En läkare konstaterade att 36 av hundra fabriksarbetare dog innan de fyllt 25 år – eller det året de fyllde 25.

I det läget var det naturligtvis provocerande för arbetarna att se alla affischer från American Woolen Company med texter som Ingen behöver vara hungrig i Lawrence. Trots att IWW, Industrial Workers of the World, från början inte hade mer än några hundra medlemmar i Lawrence, tog wobblarna kontrollen över de strejker som kom att omfatta 23 000 arbetare. Strejken, som blev blev en angelägenhet för hela USA, varade åtta veckor eller 55 dagar.

Mot slutet gjordes offentliga förhör i kongressen av bland annat arbetare och deras barn. En flicka vittnade om hur hon hade fastnat med håret i en maskin och blivit skalperad. Kongressledamöterna fick höra att arbetsgivare gick runt i hemmen för att förmå de vuxna att ta sina barn ur skolan och låta dem börja arbeta i stället.

Den 29 januari, vid femtiden på eftermiddagen, hade våldet kulminerat med ett dödsfall som följd. En 33-årig kvinna, Anna LoPizzo, hamnade mellan strejkande och polis i ett gathörn. Oklart under vilka omständigheter träffades hon av en kula nära hjärtat och dödades. En tidig morgon sköts en 18-årig pojke, John Rami. Han dog senare av att ha förblött och blev strejkens andra dödsoffer. En person som gjorde avtryck i staden var IWW:s Elizabeth Gurley Flynn; hon agiterade och organiserade. Mycket tack vare henne fick IWW cirka 10 000 anhängare under strejkveckorna. Elizabeth Gurley Flynn lärde känna Joe Hill under hans fängelsetid då hon besökte honom i väntan på hans avrättning. Det är hon som är förebilden i Joe Hills kända sång Rebellflickan.

Den svenskamerikanska fackföreningsledaren Mary Anderson i Chicago och elva fackföreningskamrater åkte till Lynn och tog arbete i skoindustrin där. Det är en händelse som ser ut som en tanke att två svenskamerikaner förknippas med strejken. Mary Anderson var mitt i den karriär som skulle utmynna i ett chefskap för Kvinnobyrån vid arbetsmarknadsdepartementet. Samtidigt som hon hjälpte till med det fackliga arbetet i området, upprördes Joe Hill över hur den reformistiska organisationen inte gick tillräckligt hårt fram. Hans sång, Ett samtal med John Golden, gisslar både Samuel Gompers (den förste AFL-ledaren) och John Golden, som var ordförande i Textilarbetarnas förbund och en av Mary Andersons uppdragsgivare. Melodi och rytm hämtade Joe Hill från A Little Talk With Jesus. Kraftmätningen tog en avgörande vändning när John Golden intog scenen. Han kom till en stad av akut fattigdom och svält. En evakuering av hundratals barn hade blivit nödvändig. En annons i den socialistiska dagstidningen New York Call löd: Barnen till de strejkande i Lawrence är hungriga. Deras föräldrar kämpar mot hunger, och hungern kan stoppa strejken. Männen och kvinnorna är beredda att lida, men de kan inte se sina barns plåga eller höra deras rop på mat. Arbetare och strejkandes sympatisörer som kan ta hand om ett barn till kampen är avslutad uppmanas att höra av sig till the Call. Gör det genast.

Barn transporterades med tåg till New York City. Där tog familjer hand om dem, gav dem boende och mat, såg till att de fick kläder och blev läkarundersökta. Mary Anderson och Boston Women's Trade Union League, BWTUL, arbetade nära American Federation of Labor, AFL och följde John Goldens direktiv om att avblåsa strejken.

När Mary Anderson blev verksam i Lynn, kom hon till ett område med hög klassmedvetenhet och industrialiseringsgrad, något som Alan Dawley beskriver i sitt verk Class and community. Lynn var först i USA med att tillverka skor storskaligt och blev världens största tillverkare av damskor. Lynn var först med att introducera symaskinen och fabrikssystemet i stor skala.

Dawley understryker att för en jordbrukare innebär equality fri tillgång till jord, för entreprenören öppen konkurrens i kampen för välgång. Men för arbetaren, vars intressen utgår från löneutbetalningar, innebär equality en chans att leva i bekvämlighet och värdighet, inte att uppnå en förmögenhet. Den klassanalysen verkar ha försvunnit någonstans på vägen. Och fortfarande dödas unga arbetare i kampen för frihet och rättvisa.

Fotnot: Artikelförfattaren är författare och journalist.

