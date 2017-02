Björn Sandmark: Tiden är kort och svindlande lång

”Tiden är som vattnet, guld värt när man törstar i öknen, inget värt när man dyker efter pärlor.” skrev en av mina tonårsidoler Pugh Rogefeldt i en låt på skivan Hollywood från 1972. Eller så var det kärleken som avsågs och jag själv som omformulerat meningen under tidens gång. Egentligen spelar det inte så stor roll, det gäller för båda storheterna, och de flesta av oss har väl någon gång önskat att det bara inte tar slut nu, att ögonblicket ska dröja kvar för att det är så vackert, som Goethe skrev i ”Faust”.

Med tilltagande ålder har jag kommit att tänka på tidens förlopp på ett annat sätt än när jag var yngre – det delar jag nog med många. När jag föddes 1960 var det bara 15 år sedan Andra världskriget tagit slut. När jag en så där tio år senare började intressera mig för historia på allvar kändes det som en händelse hämtad ur Antikens historia. Men i själva verket var det lika länge sedan, ja till och med kortare tid, än sedan Berlinmurens fall. De dagarna i november 1989 minns jag som om det pågick just nu, och jag tror att det där historiskt omvälvande och kraftfullt vackra som jag var med om då – jag jobbade på ett tyskt universitet under den tiden – troligtvis är något som aldrig kommer att överträffas under min livstid. I alla fall inte i positiv bemärkelse, men tanke på tonläget i världsnyheterna just nu.

Å ena sidan är den historiska tiden väldigt lång, särskilt när man är yngre, å andra sidan är den ibland bara ett ögonblick, som Vit kanin säger till Alice i Underlandet. Det beror givetvis på många saker, som perspektiv eller enskilda händelser. I historien är kanske övergången från cirkulär till linjär tid som ägde rum under renässansen/ upplysningen kanske en av de största förändringarna totalt sett. Innan tiden blev mätbar med klockor präglades tidsuppfattningen av årstidernas skiftningar, traditioner och sedvänjor. Genom upplysningstiden vetenskapliga landvinningar utvecklades den linjära tiden som kunde mätas på ett annat sätt. Men människans unika upplevelse av tiden ligger ändå bortom allt detta.

Min dotter, som föddes strax efter Berlinmurens fall och inte har några egna minnen av den händelsen ändå bara fyra handskakningar ifrån just Goethe, som ändå avled 1832. Märkligt faktiskt. En av de mest spännande personer jag träffat hette Marion Dönhoff. Hon tillhörde en gammal ostpreussisk släkt som kom dit redan på 1200-talet. Hon var under andra halvan av sitt liv bland annat politisk redaktör för den ansedda tyska veckotidningen Die Zeit. Jag hade förmånen att träffa henne några gånger i mitten av nittiotalet och det visade sig att hennes farfar var god vän med just Goethe. Han var också talman i den kortlivade tyska riksdagen i Frankfurt am Main 1849. Så lång och samtidigt kort kan den historiska tiden vara. Fascinerande ändå.

