Arne Dahl – en klass för sig i deckarbranschen

I Arne Dahls nya kriminalroman återser vi Sam Berger och Molly Blom från hans förra bok Utmarker. Nu är de inte poliser längre, de har tvingats säga upp sig. Berger är officiellt misstänkt för mord i slutet av Utmarker. Här är det överordnade krafter som driver sitt spel. Och de återkommer.

Arne Dahl är en mästare på att spinna intriger. Baksidestextens klyscha om ”gastkramande” är inga överord. När Sam Berger vaknar upp efter en psykisk kollaps vet han inte var han är, men Molly Blom finns vid hans sida och hon återför honom till verkligheten.

De är som sagt inte poliser längre, men via en tidigare kontakt inom poliskåren dras de in i nya mordfall. Vad de inte vet är att deras göranden och låtanden oavbrutet övervakas av en maktgruppering in high places. Mer ska inte sägas här.

Vad det från början handlar om är ett några år gammalt mordfall där mördaren sedan länge är avslöjad och dömd. Inte helt oväntat stannar det inte vid det. Berättelsen vecklar ut sig i den ena bihandlingen efter den andra, med en gärningsman som byter identitet. Men utan att man som läsare någonsin tappar greppet om handlingen.

Titeln Inland är träffande, romanen vindlar sig fram genom det svenska inlandet, från Lappland i norr till Göteborg i söder, med några avstickare i Dalarna. Säter och Orsa hör till de dalaorter som här ges en plats i krimlitteraturen.

Mer ska inte sägas om den dramatiska handlingen, det vore att beröva läsaren en stark läsupplevelse. Mycket kan däremot sägas om Dahls naturskildring, det svenska landskapet får en kärleksfull uttolkare i Dahls prosa. Detta i en scenografi med väderrapporter som kunde göra författaren till ett kommentatorsess från SMHI.

Det har sagts förut och förtjänar att upprepas: Arne Dahl höjer sig skyhögt över den litterära tafflighet man så ofta möter hos många andra i det svenska deckarträsket. Inland hänger alltså ihop med den tidigare Utmarker, även om båda tål att läsas var för sig. Vi kan nog se fram emot en tredje del. Var hamnar vi då? I fjällvärlden? Eller ute i havsbandet?

