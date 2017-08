Åsa Moberg som bäst när hon skriver om systerskap

I "Livet" finns en helhet som tidigare saknats i hennes böcker. En kronologisk skildring från barndomen, flytten hemifrån, hennes dåliga relation till sin mor och hennes goda förhållande till sin far. Den fråga jag ställde mig var hur kan en kvinna som så ofta gått ut offentligt med sitt liv i olika former – intervjuer självbiografiska böcker kunna ha något ytterligare att tillföra? Det har hon, det är en bok att känna igen sig i, att beröras av.

Och för att travestera Karl Gerhard så var Åsa Moberg, född 1948, ett bedårande barn av sin tid, hon skulle inte fira födelsedagar, inga julklappar, hon gör uppror mot sin mamma, tar avstånd från sitt barndomsland på Lidingö och sin borgerliga uppväxt, och hon testar allt från sex till politiska åsikter.

Det är mycket namedropping i Livet, Sveriges ”kända” personer passerar förbi, många gånger berättar hon helt oväsentliga saker, en strängare förlagsredaktör borde ha gripit in. Till exempel är hon på en fest, i sin tidiga ungdom, hon har just fått bröst! På samma fest är Nils Linnman och han upptäcker att flickan har växt sig stor och tar henne på brösten? Ingenting mera – jag fattar inte alls varför en sådan obetydlig händelse måste berättas, det var ingenting otillbörligt i det tafsandet men det kastar ändå en onödig skugga på naturprofilen Nils Linnman.

Åsa Mobergs bok "Livet" ger också en förklaring till varför det så ofta är samma personer som dyker upp i alla olika sammanhang, i radio, i tidningarnas frågespalter eller i TV:s i diskussions-, konst-, lekprogram – you name it.

Hon har ofta bott på avlägsna platser långt från Stockholm, men det är ändå Stockholm det handlar om. Sverige är ett litet land och ett litet antal ”kända” personer rör sig som små satelliter omkring varandra i en evig växelverkan. De möts i skolan, på kaféer, på restauranger och på tidningsredaktioner. När någon av dem sedan får ett uppdrag att skapa ett program, en redaktion, så plockar de givetvis från sin egen grupp.

Åsa Moberg har gjort sig känd som en radikal journalist och författare, hennes bok spänner över många perioder i hennes liv fram till idag. hon skildrar sin kärlek till glesbygden, hon berättar om sina äktenskap med Tor-Ivan Odulf och Adam Inc´zdy- Gombos, om sitt kärleksäventyr med Harry Schein. Om sitt dubbla förhållande med Harry Schein och Tor-Ivan Odulf har hon skrivit boken "Kärleken i Julia Anderssons liv" (2012).

Hon har haft en förmåga att påverka samhällsdiskussionen utifrån sina egna erfarenheter av missförhållanden av olika slag, till exempel de insikter i psykvårdens brister som hon skrev om i Adams bok. ( Vara anhörig:bok för anhöriga till psykiskt sjuka 2005). Hon har också konsekvent genom decennierna varit kärnkraftsmotståndare och lämnat goda argument om kärnkraftens farlighet, men hon fördjupar inte sitt kärnkraftsmotstånd i memoarerna.

Hon ger en skildring av konflikten på Aftonbladet som slutade med förnyelsearbetet på -90 talet då Amelia Adamo och Thorbjörn Larsson tog över rodret.

"Livet" är inte bara en beskrivning av Åsa Mobergs eget liv, utan med svepande penseldrag tecknar hon en bild av det samtida Sveriges förändring och utveckling. Men det som kommer att finnas kvar i mitt sinne är hennes beskrivning av systerskapet. Hon berättar varmt och innerligt om sin vänskap med Märta Tikkanen, med Birgitta Stenberg, med Amelia Adamo. När allting rasar omkring henne, när hennes man dör och livet försvinner då står väninnorna där och bildar en systerring som för henne tillbaka till livet. Det är så befriande att få läsa om kvinnlig vänskap, varm och kärleksfull vänskap utan politiska pamfletter.

