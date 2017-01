Dalarna genom arkeologin

Arkeologiska föreläsningar

22 jan kl.15.00, Djura, Sockenstugan -Leksandstraktens förhistoria.

24 jan kl.18.00 Smedjebacken, Ahlbäcksalen, Werner Aspenströmbibliotek - med fokus på Smedjebacken.

25 jan kl.19.00, Järna, Församlingshemmet i Dala-Järna* - Västerdalarnas förhistoria.

5 feb kl.16.00. By, By hembygdsgård - Sten- och järnålder i By, Folkärna och Grytnäs.

9 feb kl.19.00. Lima, Sixten Jernbergs museum - Västerdalarnas förhistoria.

9 feb kl.19.00. Rättvik, Kulturhuset i Rättvik -med fokus på Rättviks kommun.

16 feb kl.18.00. Grangärde, Sockenstugan i Grangärde -med fokus på Grangärde och Korsnäset.

23 feb kl.18.00. Stora Tuna, Forum Kvarnsveden -med fokus på Tunabygden.

11 mars kl.14.00. Älvdalen, Rots skans -med fokus på Älvdalens kommun. Boplatserna vid Grundsand, Finnhed och Hykieberg med mera.

Ytterligare föredrag kan tillkomma under våren.