Det finns ingen homogen svensk befolkning

Vetenskapsjournalisten Karin Bojs gjorde förra året succé med boken Min europeiska familj – De senaste 54 000 åren, som hon också tog hem Augustpriset i fackboksklassen med. Boken är starkt orienterad kring dna-forskningen och vad den betyder för förståelsen av människans utveckling och spridning över jorden. Samma år kom Peter Sjölund ut med Släktforska med dna, en bok om hur dna-tekniken kan föra släktforskningen till nya, tidigare okända fält.

Nu har de båda författarna slagit sig ihop och ger i dagarna ut Svenskarna och deras fäder – De senaste 11 000 åren, som skickligt väver samman de två områdena, hur dna kan användas för att kartlägga invandring och förändringen av befolkningssammansättning i det som skulle bli Sverige, samtidigt som den påvisar vilken betydelse dna-kunskapen kan ha för det den enskilde individen, hur man kan spåra sitt eget ursprung ned genom tidsåldrarna.

Allmänintresset för forskningen kring dna ökar lika starkt som dna-forskningen går framåt. Den bok som Bojs och Sjölund nu ger ut, sammanfattar, kort men informativt, på sina drygt 200 sidor, Sveriges historia och befolkningsutveckling från istid till nutid, samtidigt som den gör intressanta nedslag i historiska tvistefrågor som kan belysas eller lösas med senaste dna-teknik. Det handlar om dna kring den manliga Y-kromosomen, lämpligt att analysera bland annat för att det främst är män som i större omfattning låtit kartlägga sitt dna i Sverige.

Författarna låter oss följa hur landytan som skulle bli Sverige koloniserades efter istiden, hur olika vågor av invandrare, ofta med helt skilda levnadssätt, kom att vandra in i landet. Jag visste inte att de två första invandringsvågorna, med något tusen års mellanrum, kom från olika håll, söder och österifrån och hade helt olika teknik i sin framställning av stenverktyg.

Den gamla tvistefrågan om hur jordbruket kom hit, om det kom med människor som var jordbrukare eller om det var kunskapen om jordbruket som spred sig, har likaså dna-forskningen på arkeologiska fynd nu kunnat lösa. Det var människor med ett ursprung i dagens Mellanöstern som vandrade in med jordbruket och den gamla jägarbefolkningen levde under lång tid helt åtskild från dessa jordbrukande invandrare. Vi får veta åtskilligt annat intressant, till exempel att den övervägande delen av nu levande svenska män har anor från en invandring som skedde under bronsålder, för ca 3 500 år sedan och att tidigare invandringvågor inte satt lika stora spår i befolkningsunderlaget.

Bojs och Sjölund klargör, med berättelser om olika invandringar som även skett långt senare, bland annat av tyskar, valloner, holländare, och romer, att den nuvarande svenska befolkningen är ett stort konglomerat av människor från olika håll och att någon homogen svensk befolkning inte finns och aldrig har funnits.

Med nödvändighet måste en bok i detta begränsade format förmedla en mer övergripande kunskap men den kan hos den intresserade väcka åtskilliga frågor kring folket i Sverige och det egna ursprunget. Tveklöst ger den möjlighet till ett avstamp för fortsatta studier och även forskning kring den egna släkten. Till detta bidrar en mycket omfattande litteraturförteckning anknuten till varje kapitel.

Författarna ger i slutet av boken upplysningar om hur man kan kartlägga sitt dna, kortfattat om olika begrepp kring dna-forskningen och hur man skall gå vidare i sitt informationssökande.

Jag är övertygad om att den här boken kommer att finna många intresserade läsare, och vi kan nog förvänta oss att åtskilligt mer kommer att skrivas i ämnet.

