Drömmen om ett annat liv - starka noveller av Lotta Muth

Lotta Muth, född 1964, debuterade för fyra år sedan med novellsamlingen "Tonar ut i vitt". Nu kommer nästa samling korta prosastycken. De är totalt åtta till antalet. Det här är skönlitteratur som i vissa delar korsar socialrealism med mer magisk dito. I den inledande novellen som också är berättelsesamlingens titel "Det rasande begäret efter liv" möter vi en äldre kvinna vid namn Inga-Lill. Hon lever i total ensamhet i storstadens anonymitet. Inga-Lill slår ihjäl tiden med hjälp av återkommande besök på Systembolaget. En dag ser hon en skyltdocka som gäspar. Hon glömmer snabbt händelsen eftersom hon tror att det rör sig om ett nytt försäljningstrick. Några dagar senare möter hon dockan på nytt. Denna gång är Inga-Lill berusad. Hon tar med sig dockan hem. Det finns en mycket tilltalande vardaglig och återhållsam ton i novellen. Inga-Lill försöker hålla uppe fasaden men allt rämnar. Hennes gråt väller upp som en sorgpelare ur bröstet. Dockan har mer liv än Inga-Lill. Novellen tonar ut i en stämning av ett slags försoning trots allt. I andra noveller möter vi män och kvinnor som länge levt tillsammans. Men känner vi varandra egentligen på riktigt? Lotta Muth har en speciellt utvecklad känsla för de små tecknen, ett kort minspel, en snarstucken kommentar, en knarrande bister ton i rösten som avslöjar det mentala tillståndet hos de olika karaktärerna. Ibland finns en dramatisk händelse i livet, något som kastat omkull alla förutsättningar till ett mer helgjutet liv. Ingen kommer undan smärtorna, förlusterna eller för den delen små och stora tragedier. Det är också en del av livet.

Novellen "Pretty woman" handlar om kvinnlig vänskap och rivalitet. Berättelsens ram är en möhippa som är på väg att spåra ur. Här mynnar allt ut i ett smått hallucinatoriskt och surrealistiskt berättartekniskt knep. Det fungerar utmärkt. I novellen "Mellanrummet" möter vi en baglady som till och med straffat ut sig som hemlös gatutidningsförsäljare. Beata har aldrig beklagat sig över sin situation. Hon anser att hon snarare lever mer sanningsenligt och mer ärligt än många andra. Beata vill helst vara ifred. "Andra människors prat har alltmer fått karaktären av torra ärtors skrammel i en burk". Hon balanserar farligt på kanten, vansinnet lurar bakom hörnet. Beata upplever jordens undergång.

I den avslutande novellen "Tiggaren" utgörs huvudpersonen av telefonförsäljaren Martina. Det är en mycket välskriven samtida arbetslivsskildring. Här finns ett slags proletariat som alla föraktar. Såväl deras arbetsgivare som kunderna. Här odlas en kultur som är rakt igenom människofientlig eftersom försäljningsmetoderna bygger på smarta övertalningsmetoder. Här odlas drömmen om snabba klipp, egna bonusar som är kopplade till hur mycket du kan sälja på din arbetsdag. Arbetsmiljön är under all kritik och alla är lika enkla att byta ut mot en ny människovara. Martina tror sig plötsligt vara aktuell som ny mellanchef på företaget men det blir inte riktigt som hon har tänkt sig. Novellen börjar och slutar med ett möte med en tiggare. Budskapet går inte att ta miste på. Det råder kyla mellan människorna, en kyla som äter sig in benmärgen. Det är ett obehagligt tillstånd men det går att skönja en sorts strimma ljusning. Martina brukade tidigare inte lägga ett öre i tiggarens mugg. Nu lägger hon dit en enkrona. Bokens omslagsbild är tagen av Lars Tunbjörk. Den visar ett flerfamiljshus med lägenheter på en öde gata. Det är en bild som får symbolisera den där underliggande vreden, den starka lidelsen efter ett liv som ska vara mer levande än det som blev.

