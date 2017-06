Emil Boss – en stark förnyare av arbetardiktningen

Emil Boss andra diktsamling heter ”Acceleration”. Dikterna ryms inom en långsmal bok och även tryckt på Systembolagets egen kvittorulle. Det är onekligen ett av de mest originella formaten som nått mig under min mångåriga tid som kulturredaktör. Jag fnös först åt greppet som sådant. Ännu en språkmateralist, tänkte jag, någon som vill väcka uppmärksamhet och sprida ut sina ordlabyrinter utan minsta tanke på att också kunna bli läst eller förstådd. Men jag hade monumentalt fel. Det dröjde inte länge förrän jag insåg att jag höll i en av samtidens mest egensinniga arbetardiktningar som skådats på länge.

Titeln ”Acceleration” är ett koncentrat av innehållet. Det är ett lyriskt gestaltande av den ständiga hetsen i dagens arbetsliv.

Det är korta kärnfulla dikter som handlar om marknadsliberalismens totala herravälde över våra liv. Vart tog friheten vägen? När får vi vara i fred från arbetets ständiga krav om att vara högpresterande och lönsamma människoprodukter?

Emil Boss skriver från ett kollektivt perspektiv. Här finns inget ”jag” men däremot ett ”vi”. En gemensam erfarenhet som utan tvekan kan delas med många läsare.

Vi är i dag många som jagas ständigt framåt, hastigheten måste öka oavsett vad vi jobbar med. Näringslivets managementkultur genomsyrar branscher, företag och organisationer. Det handlar om ständiga effektiviseringar. Dess språk är förödande. Engelska begrepp är på modet som ”just in time”. Det råder en stenhård hierarki på många arbetsplatser, alla jagar alla i en form av ”management by fear (rädsla)”. Varför råder inte verklig demokrati på våra arbetsplatser när vi är så noga och högtidliga med det i alla andra sammanhang? Hur länge ska vi nöja oss med kosmetiskt inflytande på den plats som vi tillbringar vår mesta tid i vaket tillstånd? Det orubbliga lönsamhetsidealet jagar ständigt vad som anses vara bortkastad tid och slöseri. Därför delas arbetstiden in i olika deltider. Här hittar vi ”gångtider, väntetider, ställtider, feltider, kötider, transporttider och böjtider betraktas som spill”. Denna produktionssyn kallas för Lean och återfinns inom de flesta branscher inom både tjänste- och produktionssektorn. I en monteringslina på Husqvarna fann man att montörernas vänsterhänder varit overksamma under många arbetsmoment. På Lunds sjukhus ansåg man att toaletterna kunde städas på 36 sekunder.

Människan förvandlas till en liten kugge med robotliknande rörelser, blott och bart en förbränningsapparat, där även toalettbesöken får sin egen tidsram.

Diktsamlingen består först av skisser över hur 20 olika försäljare på Systembolaget rör sig över arbetsgolvet.

Dikterna blottlägger den absurda tillvaron men visar även hur maktlösheten brett ut sig. Men Emil Boss diktar även om gemenskap, solidaritet och strejk. Det handlar om en solidaritetsaktion för elva städare som har fått sina rättigheter kränkta på grund av sin utsatta migrantstatus. Kraven är avtalsenlig lön och fasta anställningar.

Ibland räcker det med några meningar och upprepade ord för att faktiskt skildra dagens allt hårdare klassamhälle. Emil Boss skriver:

”Det finns klasser inuti klasser inuti klasser. Oåtkomliga erfarenheter inneslutna i varandra. A- och B- och C- och D-lag. I en formlös expanderande fabrik.”

Systembolaget har ett högt förtroende bland allmänheten. Vinimporten från Sydafrika har dock solkats ned av lantarbetarnas usla arbets- och levnadsvillkor. Även om detta skriver Emil Boss dikter om. Det är realism i mycket korta stycken. Sådana ämnen leder sällan till politiska strider i dag. Emil Boss ställer också den mycket intrikata frågan om de så kallade ”enkla jobben”. De ska bli ännu fler med osäkrare anställningsvillkor och ännu lägre löner som följd. Så lyder den nyliberala drömmen i ett samhälle som ska bli ännu mer fientligt till både löntagare och fackföreningar.

Det ska bli spännande att fortsätta följa Emil Boss. Han har en egen berättarstil som egentligen är den direkt motsatta till Dan Jönssons expressiva och ordrika arbetardiktning.

Emil Boss är född 1979. Han debuterade 2011 med diktsamlingen "Vad avlägsna vi ser ut man kan knappt tro att det är vi" (Albert Bonniers förlag). Han arbetar som sagt i detaljhandeln och är aktiv inom arbetarrörelsen i SAC (har bland annat varit pressansvarig och redaktör för medlemstidningen Syndikalisten). Sedan 2013 är Boss krönikör på norska Klassekampen och för tidningen Arbetaren. Boss är medlem i Föreningen Arbetarskrivare. Han var med och bildade kampanjen Rättvis vinhandel.

