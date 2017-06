En bok för alla hundvänner

Han presenterar i tjugutvå längre och kortare kapitel, kända och okända hundar från alla tider och länder, snälla hundar, kloka, smarta, arbetsvilliga, elaka, omhändertagande, vältränade… ja you name it.

Hunden blev tidigt domesticerad, det vill säga en vargart, i dag utdöd, förmodligen mindre än våra gråben, blev våra fina följeslagare, arbetskamrater och sällskap genom årtusendena. När jag någon gång i tidigt 60-tal började läsa om hundar hade de funnits hos oss i ca 10 000 år. Nu har man hittat fynd av hundar 36 000 före vår tideräkning. Jag har för mig att det finns vissa uppgifter som talar om fynd med ca 40 000 år på nacken. Forskarna tror till och med att det varit vargen/hunden som sökt sig till människan av olika skäl, i stället för att människan tämjt hunden, den har sökt sig till de första jägarna för mat och husrum, och betalat igen med god hjälp vid jakt och med vakthållning på boplatserna.

Hunden har ofattbart många roller i vårt samhälle, förutom jaktkamrat och väktare, så är hunden vallare, polishund, minhund, blindhund, kan nosa upp malm, kantareller och cancertumörer, fungerar som vänlig tröstare på vårdboenden och varnar diabetespatienter för att blodsockret ärt på väg mot farliga nivåer, för att nämna några funktioner.

Om åtskilliga av dessa egenskaper får vi besked om i Carlboms bok, om kända och okända hundar, hos kända och okända människor. Vi får veta att en skotsk terrier hjälpte Roosevelt att vinna ett fjärde presidentval, att cockerspanieln Checker såg till att Nixon kunde väljas till vicepresident under Eisenhower på 50-talet. Hitler hade en schäfertik som på kommando kunde yla, men på ytterligare order, att låta som Zarah Leander, kunde gå ned i ett djupt och dovt ylande!

En alldeles fantastisk essä handlar om en pointer, som blev japansk krigsfånge under 2:a världskriget och tilldelades ett fångnummer tillsammans med sin husse, en engelsk officer. Den tiken kunde varna övriga i lägret för inspektioner, kunde fånga byten i djungeln eller stjäla mat från de japanska soldaterna och ta med till sina medfångar. Det är en djupt rörande berättelse. Vi får också lära oss om Carl XII:s hundar, om de spanska conquistadorernas livsfarliga bestar och om den lilla vita terriern som under mer än ett århundrade suttit och lyssnat invid grammofontratten på sin husbondes röst, bland mycket annat.

Hur var det nu med det här med människans bästa vän? Detta bevingade uttryck myntades av en amerikansk toppadvokat som i ett lidelsefyllt tal till juryn i en rättsprocess i 1800-talets USA i ett mål om en hund som blivit dödad, använde denna både träffande och känsloframkallande apell.

Hundvän – läs den här boken, ta gärna ett kapitel i taget så räcker boken länge!

