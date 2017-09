En udda hbtq-deckare med undergroundkänsla

Efter könskorrigering är Kouplan numera omvandlad från gracil kvinna till en axelbred man med riklig skäggväxt, i det närmaste förvandlad till oigenkännlighet även för sina närmaste. Vilket givetvis bäddar för problem .

”Finns det hjärterum” är den sista romanen i en svit om fyra, som kretsar kring denne uppfinningsrike antihjälte, fjärran från de surmagade, lätt alkoholiserade, operaälskande och cyniska poliser som genren brukar innehålla. Serien med Kouplan som huvudperson inleddes med ”Sanning med modifikation” som belönades med Svenska Deckarakademins debutantpris 2015.

Från att ha varit en papperslös tillika rättslös immigrant har Kouplan nu fått uppehållstillstånd och erhållit en eftertraktad praktikplats på Farsta bibliotek, ett arbete som han utför samvetsgrant samtidigt som han under all ledig tid söker kontakt med sina anhöriga, som han har anledning att tro finns i Sverige. Kouplan, tidigare Nesrine, tillbringar åtskilliga timmar i telefon och framför datorskärmen för att spåra medlemmar i sin familj – i första hand sin bror, Nima. Även han döljer sin gamla identitet med ett nytt namn: Victor Holmberg, numera en stadgad familjefar med sitt på det torra, men med samma brinnande iver att få kontakt med sin spårlöst försvunna syster Nesrine.

Kouplan har utan saknad lämnat sitt självpåtagna uppdrag som privatdetektiv, men kan inte lämna sitt förflutna bakom sig. Det för honom tillbaka till en trerumslägenhet i stockholmsförorten Hagsätra, här trängs fem afghaner, tre afrikaner och två östeuropéer, svart arbetskraft som illegalt arbetar för två samvetslösa män och en kvinnlig kändiskock under slavliknande villkor. Dessa osynliggjorda människor städar på hotell och serverar, passar upp under event, diskar och lagar mat på en illaluktande grillbar för femton kronor i timmen, under ständig fruktan för upptäckt av gränspoliser och myndigheter med säker utvisning som påföljd.

I denna skuggtillvaro begås två mord, men här är det för ovanlighetens skull uppenbart vem som begår brotten. Men Kouplan och hans vänner ställs inför något av ett olösligt dilemma. Hur sätta fast förövarna som har ett trumfkort på hand: de har tagit hand om alla identitetshandlingar och pengar, utan att någon kommer till skada. Med fantasi och fingerfärdighet löser Kouplan och hans vänner problemet och de skyldiga får sitt rättvisa straff och de papperslösa en ny möjlighet till en dräglig tillvaro tack vare samvetsömma svenskars insats.

Det är med andra ord en annorlunda kriminalroman även om hbtq-twisten kan kännas väl tillrättalagd och tidsanpassad. Men med sitt undergroundperspektiv får både brottsligheten och de utsatta en annorlunda belysning. Den ställer också frågor kring privatmoral och solidaritet, vem tar risken att upplåta sitt hem åt papperslösa och asylsökande?

Sara Lövestam är en flyhänt skribent och jag kan tänka mig att åtskilliga kommer att sakna den färgstarke Kouplan som i sista stund förvandlas till Daniel och försonas med sina saknade föräldrar. ”Finns det hjärterum” är med andra ord en feelgoodroman med hjärtat på rätta stället.

LÄS MER KULTUR