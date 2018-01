Gedigen bok om Gyldene Freden

Vi ses på freden!, så heter Gösta Arvidssons nya bok om Stockholms kanske mest namnkunniga och anrika restaurang. Och nog har man setts på Freden alltid. Under nästan 300 år har människor, träffats på Den Gyldene Freden, det har mötts, stötts och blötts – inte minst det senare - på denna restauration vid Öster Långgatan i Gamla Stan i Stockholm.

Arvidssons nya bok är som en sprudlande isländsk gejser av kultur- och litteraturhistoria, politisk historia och – men bara i viss mån – kulinarisk historia. Boken är kongenialt illustrerad av Lars Melanders akvareller, både i kaskader av pastellfärger liksom i nattliga scener och mörkare toner.

Arvidsson har gjort en mycket djup research för sin bok, både i tryckta och otryckta arkiv men även andra källor och genom personintervjuer. Källförteckningen är imponerande. Det har resulterat i ett gediget arbete, en bok som lämpligen bör läsas lite ett avsnitt i taget; det blir väldigt kompakt annars. Arvidsson har tidigare många böcker bakom sig, bland annat om Gustavsbergs porslinsfabrik och om restaurangerna Operabaren och Tennstopet.

Namnet på restaurangen har många undrat över. Jag hade för mig att det skulle avse den Westfaliska freden efter 30-åriga krigets slut men Arvidsson nämner att det har funderats över om namnet skulle syfta på freden i Stettin 1570 som avslutade det nordiska sjuårskriget. Men ingen vet om namnet ens syftar på någon verklig fred, det är ju ett fint och pampigt namn under alla förhållanden!

Den Gyldene Freden öppnades tidigt 1720-tal i sin nuvarande byggnad men huset och restaurangen har byggts om och till många gånger, senast en mycket omfattande renovering i slutet av 1980-talet. Det har under årens lopp påträffats tidigare igenmurade hemliga gångar under Österlånggatan och till hus ned mot Skeppsbron, delar av huset har till och med en gång hyst den medeltida munkorden som kallades Gråbröderna. I dessa lokaler har många människor strålat samman för mat och dryck. Carl von Linné hade läkarpraktik på gatan under 1730-talet och besökte med all säkerhet Freden. En verklig stamgäst vid den tiden var mystikern, matematikern och uppfinnaren, Emanuel Swedenborg, med sina upplevelser från andevärlden, fruktad och respekterad. Den geniale men av samtiden illa sedde poeten Stagnelius både bodde i fastigheten och åt på Freden under några år i början på 1800-talet. Under senare delen av 1700-talet präglades stället i hög grad av den omsusade skalden och trubaduren Carl M Bellman, den förste i en rad av namnkunniga trubadurer, Sven Scholander, Evert Taube och Cornelis Vreeswijk, som hade Freden som stamlokus.

Trettio- och fyrtiotalen på Freden gick i proletärförfattarnas tecken. Här steppade Nils Ferlin och bröt arm med Wilhelm Moberg, Ivar Lo Johansson hade restaurangen som fast punkt under större delen av sitt liv, till dagarna före sin död 1990, här fanns under många år poeten Harald Forss.

Efter en period av nedgång i slutet av 1800-talet togs restaurangen 1898 över av en driftig krögare, Carl Gustaf Lindström, som blev initiativtagare till sällskapet Bellmans minne, liksom det på 30-talet bildade Visans Vänner, två viktiga litterära och musikaliska sällskap med Freden som sin fasta punkt.

År 1919 befinner sig Den Gyldene Freden i en akut ekonomisk kris. Etablissemanget är nedgånget och slitet men räddas av dalkarlen, konstnären Anders Zorn, som då han under en middag där får höra att slutet är nära för hans stamlokus, omgående beslutar sig för att köpa hela fastigheten och sedan skänka den till Svenska Akademien där hans gode vän, dalkarlen Erik A Karlfeldt är ständig sekreterare. Zorn ordnar med en stiftelse som sedan blir den ekonomiska garanten för fortsatt drift. Som bekant intar Svenska Akademien fortfarande sina torsdagsmiddagar i Fredens Bellmansrum!

Två av de mest kända stamgästerna på Freden under 1900-talet var trubadurerna Evert Taube och Cornelis Vreeswijk, Taube sedan 20-talet och livet ut vid sitt stambord nr 10 och Cornelis från tidigt 60-tal vid ett bord i ett annat rum där han höll hov med sina vänner. Då Cornelis passerar Taube hälsar han alltid denne genom att bocka och säga – God dag Mäster Taube! Båda blir vänner och Cornelis ger 1970 ut sin hyllade LP med Taubes visor.

I Arvidssons bok lyser receptsamlingarna med en befriande frånvaro. Jag har i boken bara hittat ett recept och det är från senare tid, Kalv Lagerqvist, namngiven efter en ekonomhistoriker från Uppsala och framtagen av denne ofta förekommande lunchgäst, tillsammans med en krögare. Det kan sägas att Fredens mat är påfallande vällagad, med utvalda fina råvaror, ofta svensk husmanskost eller liknande men med en matsedel som inte främst strävat efter stjärnor i Guide Michelin.

Det finns ju en stark dalaanknytning till Den Gyldene Freden genom Zorn och Karlfeldt men det finns andra dalaanknytningar. Vi vet att det redan på 1700- och1800-talen, under arbetsvandringarna från Dalarna till Stockholm, var vanligt att dalfolket under det man vistades i Stockholm för arbete, åt, ibland kanske även bodde, i Fredens fastighet, då där fanns en enklare hotellverksamhet. Denna tradition har hyllats under senare år genom att människor vandrat de gamla lederna ned mot Stockholm och ätit på Freden. Traditionen har återupptagits på initiativ av dalaspelmännen Trons Lasse Matsson och Byns Mats Larsson, som under de sista åren även funnit på att man en fredag före jul varje år går genom Gamla Stan i sina sockendräkter, även vargskinnspälsar om det är kallt, mot Den Gyldene Freden, och då man närmar sig, blåses fanfarer i näverlurar. Det upptåget skulle jag vilja se!

