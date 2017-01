Hoppfullt och egensinnigt av Bob Dylan

Lika bra att säga det redan nu, nej absolut inte. Men det krävde full koncentration och viss fantasi för att hänga med i svängarna över de knappt 120 sidorna. Boken är uppdelat på ett fyrtiotal kapitel med fantasieggande titlar som: ”Sand in the Mouth of a Movie Star” (Sand i munnen på en filmstjärna) eller ”Pointless like a witch) (Poänglös som en häxa). Dessa små kapitel på en sida eller två varvas med dikter som ganska länge ser ut som omskrivna och överdrivna läsarbrev, men som efterhand ändrar karaktär. Det gör för övrigt alla texterna och det ser ut som om författaren byter stil och blir mer konkret och mindre forcerad en bit in i boken.

”Tarantula” skrevs 1966 under den hyperkreativa fasen då en av Dylans mest hyllade skivor, ”Blonde on Blonde” kom till. Det finns en del som talar för att de olika texterna är drömmar, eller kanske snarare fantasier som bottnar i någon typ av hallucinatoriskt rus. Stilen är ibland lite tröttsam, särskilt irriterande är de ofta förekommande ”&” istället för att skriva ut ordet. Det skapar dock ett visst tempo, en sorts andfåddhet i läsningen som kanske är medveten.

Själva berättarstilen påminner lite om det som kallas automatisk skrift, ett grepp som försöker ge skenet av att alla ord kommer direkt ur medvetandet utan att ta vägen om tänkandet. På så sätt skapas illusionen av ett ocensurerat psykologiskt bildflöde. Tekniken har funnits sedan antiken och inte minst medeltida helgonförklarade personer ville gärna ge sken av att texten kom från djupet av deras hjärtan och inte var uttänkt, utan snarare Guds egna ord.

Under modernismen på 1900-talet var det snarare det undermedvetna som fick äran av det språkliga flödet. Det som slår mig under läsningen är att många ord och bilder finns där som senare (eller tidigare) dyker upp i olika låttexter. Några exempel; ”you know he knows something ´s happening”, ”the lady who owns the clothes line”, ”he ain´t going nowhere” – rader som man lätt känner igen från olika låtar. Men även samtidspolitiska referenser fladdrar förbi ”no word from Saigon is in yet” såväl som vissa enskilda personer. Det finns en Aretha (Franklin?) och en Lenny (Bruce?) som förekommer av och till genom hela boken. Men även många av de personer som finns i Dylans persongalleri dyker upp på olika sätt. De utslagna, de svarta, de drabbade som jobbar i gruvor, på krogar eller på gatan.

Kanske är det så att Dylan själv använde sig av dessa skisser och anteckningar långt fram i sitt skrivande. Eller också inte. Men det finns en omisskännlig ton av dylansk autenticitet som inte går att ta miste på. Och som så ofta är det saknaden, sorgen över eller bitterheten mot en speciell kvinna som lyser igenom tydligt;

”i am on a black train going west – there is no aretha on the desert – just if you want – memories of aretha – but aretha teaches not to depend on memory – there is no aretha on the desert”.

Trettiofem år senare skrev Bob Dylan sin självbiografiska bok ”Chronicles”, vilket är mera en traditionell självbiografi. Så ”Tarantula” förblir det enda litterära verk Dylan hittills skrivit utan musik. Och skulle jag välja ett grundackord för hela texten får det nog ändå bli – G-dur. Hoppfullt, egensinnigt, levande. Alltid på väg någonstans.

LÄS OCKSÅ:

Bob Dylan är alltid blues

Åtta skäl till Dylans Nobelpris