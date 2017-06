Isabelle Ståhl bjuder på yta med många bottnar

Elise, jaget i boken, vill helst av allt inte ens tänka på att hon finns till och inte heller på att hon har en kropp. Sociala medier, alkohol, våld, sex och droger blir hennes verklighetsflykt i en håglös vardag. Hon lever sitt liv från dag till dag i en ständig internetnärvaro med mobilen och datorn som en förlängning av henne själv. De visar en parallell värld där allt är tillgängligt, där yta spelar stor roll och där hon hela tiden kan se de kommande eventen på Facebook, hur många likes hon har på sin senaste instagrambild och vem på Tinder som finns i hennes närhet. Elise lever alltså större delen av dagen framför skärmen men är som person helt avskärmad från sig själv och sina känslor och bär på en ständig overklighetskänsla.

Samtidigt kan en hävda att det är just här, nu och i stunden som Elise befinner sig men i ett nu som är onåbart därför att det förändras hela tiden. Det kommer alltid nya bilder och nya uppdateringar.

Jag skulle kunna påstå att Isabelle Ståhl skrivit en roman som fångar Generation Y och dess livsstil. Den generation som föddes in i internets värld, utan vetskap om eller erfarenhet av tiden innan, skolad av sociala medier och dokusåpor och med en självklar tillgång till allt. Men det är likväl möjligt att läsa Just nu är jag här som en roman om en människa uppslukad av djup depression och på väg in i en psykos. Elise har ångest, känner ofta oro och hjärtklappning. När hon efter lång tid söker hjälp hos läkare blir hon genast ordinerad antidepressiv medicin. Själv spekulerar hon likgiltigt i att hennes oförmåga att känna kärlek och djupare känslor nog kan bero på alla de dokusåpor hon tittat på under uppväxten.

Som läsare blir jag aldrig säker på vem Elise är eller vad hon vill, var hon varit och vart hon ska. Hon är lika förgänglig som sin internetvärld. Vad är sant av det hon säger och inte? Det är frågor som tar form också i hennes pojkvän Victor som frågar henne om igen utan att någonsin få ett svar. Han, som öppnat sitt hjärta, sitt hem för henne, vill nu lära känna hela Elise, inte bara ytan.

Ståhl är säker i sitt gestaltande. Osäkerheten som utgår från Elises tillvaro präglar hela romanen. Den finns i dialogen, i samspelet mellan karaktärerna, i Elises agerande. Ståhl bygger på den sida efter sida. Hur ska detta sluta, är en återkommande tanke under läsningen och jag kommer att tänka på en ballong som fylls med luft. Hur mycket luft är det möjligt att fylla en ballong med utan att den sprängs? Utan att avslöja för mycket kan jag berätta att den aldrig sprängs.

"Just nu är jag här" är en berättelse fylld med samtidsmarkörer. Serier som går på Netflix, låttitlar och sociala medier strösslas det flitigt med, liksom aktuella världshändelser och konstutställningar och romanen kommer förmodligen i framtiden att få många läsare att nostalgiskt dra på munnen. Idag känns de rätt placerade i sitt sammanhang och speglar en ytlig och flyktig tid där det är upp till varje människa att själv göra aktiva val och skapa sin lycka.

Det finns mycket att säga om Isabelle Ståhls bok. Jag skulle kunna nysta i den existentiella tråden som löper genom hela romanen, Elises fascination för den ständigt närvarande döden, jag skulle kunna förhålla mig till ramberättelsen flicka möter pojke och kärlek med förhinder och jag skulle kunna fatta tag i det flyktiga klassperspektiv som hastigt skymtar fram. För trots att det här handlar om någon som befinner sig på ytan har romanen många bottnar och kommer nog att diskuteras och debatteras.

Måhända är det här 10-talets svar på Brett Easton Ellis som i sin debutroman också gestaltade likgiltigheten samtidigt som han fångade in en generations identitet mellan hårda pärmar. Men framför allt skriver Isabelle Ståhl in sig i den tradition som Elise Karlsson och Terese Boman redan inlett; där utanförskapet, overklighetskänslan, behovet av den manliga blicken som sedan visar sig ändå inte räcka till, förenar de fiktiva, unga kvinnorna i en föränderlig och omvälvande samtid.

Fakta:

Just nu är jag här av Isabelle Ståhl

Utgiven av Natur & Kultur