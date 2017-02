John Williams sista roman – nu på svenska

John Williams gav ut endast fyra romaner och två diktsamlingar under sitt liv. Han förenade författarskapet med en tjänst som professor vid universitetet i Denver, Colorado. För några år sedan kom romanen Stoner ut på svenska och 2016, Butchers Crossing. Dessa två böcker är helt olika till karaktär och innehåll, Stoner handlar om en universitetslärare, tidigt sviken i livet men som sent möter kärleken, och Butchers Crossing, en sällsam naturskildring om ett jaktlag som ger sig in i den amerikanska vildmarken, sent under 1800-talet för att jaga buffel. I båda dessa böcker visar Williams en stark förmåga till inlevelse i skildringen av människans liv och villkor, som trots olika yttre betingelser är fundamentalt lika i sina grundelement.

En roman av ytterligare helt annat slag är Augustus, något så ovanligt som en ”brevroman”. Genom fingerade brev och dagboksanteckningar, alla på något sätt relaterade till den romerske kejsaren Augustus, men föregivet skrivna av historiskt dokumenterade personer i kejsarens krets eller samhälle, träder Augustus fram som historisk gestalt och som människa. Det skall sägas direkt; detta är inte någon lättillgänglig roman, formen känns ovan, och boken förutsätter både ett intresse för och kännedom om antikens historia för att läsupplevelsen skall bli vad romanen verkligen är värd. Utan någon tvekan är även detta en mycket intagande bok, Williams visar också här att han har en sällsam förmåga att både tränga in i och gestalta liv och människor i en helt annan tid men på ett sätt som präglas av autenticitet, det känns ”dokumentärt” nära, begripligt och berörande. I boken förenar Williams djup beläsenhet med den finaste kreativa fantasi.

Augustus är föredömligt översatt av Ola Nilsson som även skrivit ett läsvärt efterord till romanen.

Som ett litet tips för den som känner behov av att gradera upp sina kunskaper om den romerska antiken inför läsningen av Augustus, kan jag rekommendera fackboken SPQR – Historien om det antika Rom av den engelska professorn Mary Beard. Det är en ”tegelsten” men en lättläst sådan. Den kom ut på Norstedts förlag i höstas.

